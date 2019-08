Film sedmice: Svi Injarituovi filmovi

Prije četiri dana, 16. avgusta, otvoren je jubilarni 25. Sarajevo film festival, najvažniji događaj u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini.

"Počasno srce Sarajeva" dobili su Pavel Pavlikovski (Pawel Pawlikovski), autor "Ide" i "Hladnog rata", o kojem sam već pisala, te Alehandro Gonzales Injaritu (Alejandro Gonzalez Inarrituu), jedan od mojih omiljenih reditelja, kojem bih posvetila današnji tekst.

Sa dva uzastopna "Oscara" - "Povratnik" (The Revenant) i "Birdmen: Neočekivana vrlina neznanja" (Birdmen: The Unexpected Virtue of Ignorance) - u pitanju je reditelj koji je u velikoj mjeri zadužio filmski svijet.

Poznat po svojim teškim, ali ipak prijemčivim pričama o ljudskom stanju, Injaritu je jedan od onih reditelja koji ne srljaju u nove projekte po svaku cijenu, nego radi zapravo suprotno ostavljajući dovoljno prostora i dajući dovoljno vremena za stvaranje kako bi pronašao dobru priču vrijednu pričanja i u nju uložio maksimum sebe.

Takav je pristup s jedne strane ograničavajući, jer ne dozvoljava brojčano bogat filmski opus, dok sa druge, iza sebe ostavlja neizbrisiv trag onoga što možemo, bez ikakve sumnje i zadrške, zvati autorskim filmom.

Sa svega šest dugometražnih igranih ostvarenja iza sebe, u filmskoj karijeri koja traje skoro dvije decenije, Injaritu je postao sinonim za dobar film nevezano da li je u pitanju njegov izvanredni prvenac "Pasiji život" (Amores perros), ili "21 gram" (21 Grams), "Vavilon" (Babel), "Povratnik", "Birdmen" ili "Biutiful", koji možda nije najbolji, ali je meni sigurno najdraži.

Proći će minimalno pet godina od njegovog posljednjeg filma, za koji je 2016. godine nagrađen nagradom Akademije za najbolju režiju, ali pet godina nije uopšte dug put kada znamo da nas na njegovom kraju potpuno izvjesno čeka filmsko djelo o kojem ćemo godinama kasnije pričati s istim žarom i uzbuđenjem kao kada smo ga prvi put iskusili na velikom platnu, jer Injaritu se drugačije ne može gledati. Niti bi trebalo.

Ocjena za sve njegove filmove: 5/5

Monika PONJAVIĆ, teoretičar i filmski kritičar