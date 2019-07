Film sedmice: "When they see us"

"When they see us" je dramatizacija događaja iz 1989. godine, kada je grupa muškaraca optužena za brutalno silovanje žene.

Da budem još preciznija, kada je grupa od pet afroameričkih i latino tinejdžera, od kojih je najstariji imao samo 16 godina, optužena za silovanje dvadesetosmogodišnje bijele žene u njujorškom Central parku 1989. godine.

Stavljam "učesnike" ovog događaja u vrlo jasan kontekst rase i godina, jer sve u njemu je tada bilo svedeno na pitanje rase, a godine oduzete žrtvama, jer svi u ovom slučaju bili su žrtve sistema, godine koje nikada neće biti vraćene niti nadoknađene, stvaraju osjećaj mučnine u želucu onih koji su smogli snage da pogledaju posljednje djelo Ave Duvernej (Ava DuVernay).

Govorim o mini-seriji u rubrici za film jer ne znam kako drugačije tretirati ove četiri epizode Netfliksove produkcije. Istina, jeste da mini-serije danas nisu ništa drugo do filmovi iz nekoliko dijelova.

"When they see us" je apsolutno dokaz za to.

U odlično postavljenoj strukturi, koja je kulminirala posljednjom epizodom, posvećenoj Koriju Vajzu (Jharrel Jerome), Duvernejova je uspjela na neposredan način dočarati košmar jedne noći kada su ovi dječaci, od kojih je najstariji imao samo 16 godina, bespovratno, zauvijek osuđeni na kolektivni identitet "Petorke".

Oni su tada, sada i zauvijek, bez obzira na sve, "Petorka iz Centralnog parka" i kao takvi su, pored svoje etničke i religijske pripadnosti, boje kože i roda, dobili još jednu etiketu - ni krivi ni dužni.

Iako se serija fokusira na sistemski rasizam u Americi, ona se zapravo bavi nizom raznih vrsta obespravljivanja, a uhvatiti se u koštac sa tim, uprijeti prstom u policiju, vlast, u pravni sistem, posebno danas, u ovom trenutku, velika je hrabrost.

I na toj hrabrosti, svih onih koji su učestvovali u stvaranju ovog djela, treba biti zahvalan jer ovo je jedna od onih priča koja je, u ksenofobnom svijetu, krucijalna. Ona se prosto mora ispričati. Direktno, u glavu.

Ocjena: 4,5/5