Film sedmice: "You were never really here"

Lin Remzi je ime koje ste do sada već morali čuti. Čuti i zapamtiti. U pitanju je rediteljka škotskog porijekla i istančanog ukusa. Nakon 2011. godine, kada je svijetu poklonila uznemirujuću priču "Moramo pričati o Kevinu" (eng. We Need to Talk About Kevin), svijet filma više nije bio isti zbog čega je čekati njena umjetnička djela pravo zadovoljstvo. Jer oni su upravo to, a Lin je jedan od onih reditelja koji ne podliježu pravilima mejnstrima niti ih pretjernao zanima mišljenje okoline. Radije, oni su oni tipovi čiji je stav na prvi pogled jasan i nedvosmislen, koji plešu uz neku svoju muziku, i ako je potrebno, plesaće sami. Puni samopouzdanja i s lakoćom. A kako i ne bi kada je njihova vizija u stanju iznjedriti nešto poput filma "Zaista, nikada i nisi bio ovdje" (eng. You Were Never Really Here)?

Glavnog lika, Džoa, igra nevjerovatni, harizmatični Hoakin Finiks, kojeg je, uvijek i iznova, gledati na velikim ekranima praznik i takvo zadovoljstvo jer njegove transformacije su nevjerovatne. U ovoj priči Džo je plaćenik, specijalizovan za pronalazak nestale djece. On je napaćeni muškarac s reputacijom i sklonosti ka brutalnim metodama. U trenutku kada se s njim srećemo prvi put, Džo na glavi nosi plastičnu vreću navodeći nas na pomisao da je riječi ili o osobi koja želi počiniti samoubistvo ili o osobi koja je smrti gladna. Sakriven iza sloja plastike, njegovo lice, prepuno bola i u grču, ušuškano je u teksturu ovog hladnog, vještačkog materijala i jedan tihi vrisak. Iako živ, Džo je na neki način zapravo mrtav, duh koji hoda, utvara koja, kako kaže sam naslov, ne ostavlja nikakve fizičke tragove na ovozemaljskom svijetu.

Bez puno odavanja (jer film igra u kinima), ova izvanredna i nadmoćna, u svakom smislu te riječi, studija lika, čiju muziku potpisuje jednako nevjerovatni Džoni Grinvud, četvrto je dugometražno djelo Lin Remzi i potvrda da je ona jedan od najboljih i najhrabrijih reditelja svoje generacije.

Ocjena: 5/5