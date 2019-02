Film sedmice "Zelena knjiga"

"Zelena knjiga”, koscenariste (zajedno s Nikom Valelongom) i režisera Pitera Farelija (Peter Farrelli), je drama perioda s elementima komedije, zasnovana na istinitoj priči o prijateljstvu dvojice muškaraca Frenka "Tonija Lipa" Valelonge (Viggo Mortensen) i Doktora Dona Širlija (Mahershala Ali) u periodu od nekoliko sedmica tokom zime 1962. godine.

Iako nominovan u kategoriji najboljeg filma, što je najvažnija nagrada Akademije, sam film nema veliki umjetnički kvalitet jer je zamišljen i režiran kao film koji je tu prije svega da nas zabavi. I kada ga tako posmatramo, oslobođeni očekivanja da je ono što ćemo gledati remek-djelo sedme umjetnosti, "Zelena knjiga" postaje generator pozitivnih osjećanja kojih ćemo se neko vrijeme sjećati.

Sa druge strane, kada bismo ovaj film cijenili samo na osnovu igre njegovih glavnih glumaca, bilo bi to istinsko remek-djelo. Jer prava drama, kao i komedija, odigrava se upravo između ova dva muškarca, između Vige i Maheršale, gdje zapravo kvalitet i značaj ovog filma jedino i leže. I jedan i drugi, svako u svom domenu i u zadatim okvirima, dali su najbolje od sebe, radeći s predvidivim likovima i prosječnim replikama nešto što u ovakvim okolnostima nije očekivano. Posebno Vigo, kojeg nikada niste gledali u ovakvoj ulozi ili u ovakvom izdanju. Mimo njih, i suptilnosti u nivelisanju njihovih jakih ličnosti i temperamenata, film ne postoji niti u sebi nosi potencijal da bude veliki. A razlog zašto, te način na koji je uopšte došlo do toga da bude izabran kao jedan od nosilaca najvažnije kategorije nagrada Akademije svodi se na ovaj briljantni odnos i na naš osjećaj sreće nakon što smo film pogledali, bez obzira na to što on nikada neće napraviti nikakvu razliku.

Ocjena: 3,5/5