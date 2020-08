Filmovi i serije inspirisani djelima klasične literature

Šekspir, Džejn Ostin ili bilo koji književni klasik koji je spadao u lektiru mnogima je tokom školovanja predstavljao samo teret i značio je da nećete imati dovoljno vremena ni za šta ostalo osim za čitanje.

U kasnijim godinama stvari se mijenjaju te mnogi shvataju koliko je zabavan i bezvremenski sadržaj ovih knjiga i zašto je trebalo da ih čita. To je dokazano i činjenicom da su mnogi kultni filmovi i serije zapravo zasnovani na nekim od najpoznatijih književnih naslova iako se to možda ne bi reklo na prvi pogled.

Film: "Ona je muško" (She's the man)

Knjiga: "Dvanaesta noć", Vilijam Šekspir

Romantična komedija o djevojci koja se prerušava u svog brata ne bi li upala u fudbalski tim i dokazala da djevojke igraju jednako dobro kao i momci zapravo je slična priča komedije "Dvanaesta noć". Radnja Šekspirove komedije je smještena u polufiktivnu Iliriju i prati dogodovštine djevojke po imenu Viola, koja je doživjela brodolom te se preruši u muškarca da uđe u službu vojvode Orsina, što izaziva niz komičnih nesporazuma kada se nekoliko likova zaljubi u nju ili njega.

Film: "Dnevnik Bridžet Džouns" (Bridget Jones' Diary)

Knjiga: "Gordost i predrasude", Džejn Ostin

Kultni roman i još kultniji film. Iako je "Dnevnik Bridžet Džouns" baziran na istoimenoj knjizi, autorka Helen Filding je bila veoma jasna i izričita da je mnogo inspiracije dobila i ukrala radnju nakon što se apsolutno zaljubila u BBC-jev rimejk knjige "Gordost i predrasude".

Bridžet iz filma radi u "Pemberley Pressu" što je referenca na Darsijevo imanje u romanu, a sama Bridžet čak i citira dio kojim počinje knjiga: "Poznato je da u trenutku kada jedan segment tvog života počinje da bude dobar, drugi se spektakularno raspe u djeliće".

Film: "Djevojka na lošem glasu" (Easy A)

Knjiga: "Skerletno slovo", Natanijel Hotorn

"Djevojka na lošem glasu" je modernizovana verzija teme ženske seksualnosti i promiskuiteta koji potiče iz Hotornovog romana iz 19. vijeka. U knjizi Hester je natjerana da nosi grimizno slovo A kao konstantni podsjetnik na njeno "grešno ponašanje" i preljube. U filmu Oliv (Ema Stoun) nalazi se izložena pogledima i pričama srednjoškolskog društva zbog male laži o gubitku nevinosti, nakon čega shvata da njena nova reputacija loše cure ima i svoju prednost: konačno postaje primijećena. Oliv odlučuje da iskoristi svoju novu reputaciju kako bi poboljšala svoj društveni status i iako to izmiče kontroli, za razliku od Hester, Olivija svjesno brendira sebe slovom A, kao čin osnaživanja i uz mnogo humora preispituje duple standarde s kojima se suočavaju muškarci i žene u pogledu seksualnosti.

Serija: "Osveta" (Revenge)

Knjiga: "Grof Monte Kristo", Aleksandar Dima

Ova mračna triler drama inspirisana je ničim drugim do najlegendarnijom pričom o osveti, a to je "Grof Monte Kristo". U Diminom djelu Edmund Dante je bačen u tamnicu na sedam godina zbog zločina koji nije počinio i zarekao se da će se osvetiti trojici ljudi koji su za to odgovorni. U seriji Amanda Klark postaje Emili Torn, koja kreće u osvetnički pohod umjesto svog oca.

Film: "10 stvari koje mrzim kod tebe" (10 things I hate about you)

Knjiga: "Ukroćena goropad", Vilijam Šekspir

Zabavno, pametno, toplo, dinamično, melodramatično i još jedan Šekspirov tekst kojim se potvrđuje da je on zapravo neprevaziđen za sva vremena. Ovaj put u pitanju je "Ukroćena goropad". Priča o Katarini koju Perući želi da promijeni i učini da se zaljubi u njega. Pored osnovnog zapleta koji je gotovo isti ima i puno aluzivnih referenci kroz film. Umjesto grada u kom se sve događa, Padova postaje ime njihove srednje škole, Katarina i Petrući postaju Kat i Patrik, Verona postaje Patrikovo prezime, a ne grad iz kog potiče.