Filmovi koji imaju najviše šanse za "Oscara"

Ove godine okolnosti su drugačije po pitanju filmskih nagrada te su tako mnogi najavljeni blokbasteri odloženi, a filmovi alternativne produkcije i striming naslovi preuzimaju svjetlo reflektora.

Sama dodjela "Oscara" odložena je za 25. april ove godine, a ovo su filmovi od kojih se dosta očekuje po pitanju nominacija i nagrada.

"Nomadland"

Film možda nije za svakoga, ali fenomenalni kadrovi i odlična gluma dvostruke oskarovke Frensis Mekdormand već su privukli puno pažnje. Postao je prvo ostvarenje u istoriji koje je nagrađeno kao najbolje na festivalu u Veneciji, a potom i u Torontu. Priča inače prati ženu koja odluči da putuje naširoko i nadugačko SAD nakon što izgubi sve.

"Mank"

Dejvid Finčer još nije osvojio "Oscara" za režiju, a mnogi vjeruju da će se to promijeniti nakon ovog filma. Film prati scenaristu Hermana Dž. Mankevica u toku procesa stvaranja legendarnog filma "Građanin Kejn", a u naslovnoj ulozi je uvijek odlični Gerij Oldman. Crno-bijeli izgled autentično dočarava atmosferu.

"One Night in Miami"

U okviru pokreta za jačanje prava Afroamerikanaca, ovaj film mogao bi da naiđe na dobre reakcije. To je rediteljski debi glumice Redžine King, u kome se u jednoj prostoriji nalaze četvorica ljudi značajna za crnačku istoriju, među kojima su Malkolm X i Kasijus Klej. Oni razgovaraju o svojim ulogama u pokretu za ljudska prava tokom turbulentnih šezdesetih godina prošlog vijeka.

"The Trial of the Chicago 7"

Aron Sorkin okupio je sjajnu postavu, između ostalih Edija Redmejna, Marka Rajlensa, Frenka Langelu, Sašu Barona Koena i Majkla Kitona, i ispričao istinitu priču o napetom suđenju borcima za ljudska prava. Sve je povezano s protestima zbog rata u Vijetnamu, ali činjenica da se film dešava u sudnici ne umanjuje njegovu dinamiku.

"Minari"

Korejska varijanta američkog sna u priči o porodici koja se seli iz Koreje u Arkanzas i pokušava da se navikne na novi život u seoskim uslovima. Film je odlično prošao na "Sandensu", a prošlogodišnja pobjeda Bong Džun-Hoa pokazala je da se korejski filmovi sada uzimaju mnogo ozbiljnije kao kandidati za nagrade. Vrhunski i hipnotički saundtrek.

"Ma Rainey's Black Bottom"

Posljednja uloga Čedvika Bouzmena u ostvarenju koje prati stvarnu ličnost, veoma uticajnu tamnoputu pjevačicu Ma Rejni, u fenomenalnom tumačenju Vajole Dejvis mogla bi da mu donese posthumnog "Oscara". A i "Oscar" za glavnu žensku ulogu uopšte ne bi bio nezaslužen.

"The Father"

Ovom filmu predviđaju bar jednog "Oscara" još od pojave prvog trejlera, a sve to se nastavilo i nakon njegove premijere na Festivalu "Sandens" prošle godine. Entoni Hopkins i Olivija Kolman glume oca i kćerku čiji odnos se mijenja usljed njegove sve jače demencije. Film koji ostavlja jak utisak i neće vas ostaviti ravnodušne po završetku.