Filmske mudrosti velikog Akire Kurosave

​Koje su neke scenarističke mudrosti režisera Akire Kurosave? Donosimo vam riječi legendarnog kinematografa o umjetnosti, zanatu i poslu pisanja scenarija te izvlačimo mudrosti, savjete za razvijanje i za pisanje scenarija.

Ovdje se okrećemo videu Akire Kurosave gdje priča o radu na scenariju, gdje pokojni režiser nudi inspirativnu scenarističku i filmsku mudrost.

Ako želite postati bolji režiser, pišite scenarije

“U današnje vrijeme snimiti film košta jako puno novca. A teško je postati režiser. Morate naučiti i iskusiti razne stvari da biste postali redatelj, a to nije tako lako postići. Ali ako zaista želite snimati filmove, onda pišite scenarije. Samo kroz pisanje scenarija naučite pojedinosti o strukturi filma i o tome što je kinematografija."

Dok su mnogi od najboljih režisera rijetko pisali scenarije za vlastite filmove - Alfred Hičkok i Stiven Spilberg, da navedemo par - ne može se pobjeći od briljantnosti autora poput Martina Skorsesea, Kventina Tarantina, Pola Tomasa Andersona, braće Koen, Vudija Alena i Dejvida O. Rasela.

Pisanje scenarija jedini je pravi način da shvatite kako u potpunosti ovladati filmskom strukturom i karakterizacijom likova. Kad na početku snimate vlastite filmove, sposobnost pisanja priča za film, kao i njihovog režiranja, pomaže vam da se učvrstite kao filmski pripovjedač.

Za pisanje je potrebno strpljenje

"Balzak je rekao da je za pisce, uključujući i romanopisce, najvažnija i najpotrebnija stvar strpljenje da se suoče s dosadnim zadatkom pisanja riječi po riječi. To je prvi zahtjev za svakog pisca.”

Previše scenarista-početnika vjeruje da je sve što je potrebno - jaka ideja ili koncept za dugometražni igrani film ili televizijsku seriju - te da će se samo napisati dalje od toga. To je eonima daleko od istine u praksi.

Svako ima ono za šta vjeruje da su sjajne ideje za filmove ili TV emisije.

Pravo je umijeće pretočiti te ideje u potpune priče s izvrsnom strukturom i uvjerljivim likovima. Stvoriti sukob koji se razvija i koji dovoljno dobro pokreće narativ da zadrži publiku angažovanom i primoranom da čita dalje ili ostane u toku.

Pisanje vam mora postati druga priroda

“Zamoran zadatak pisanja mora vam postati druga priroda. Ako sjednete i tiho pišete cijeli dan, napisali ste barem dvije ili tri stranice - čak i ako je to teško. Ako tako nastavite, na kraju ćete imati nekoliko stotina stranica.”

"Every picture I’ve done has come out of something that has happened to me personally. A friend of mine had a son kidnapped & that kind of barbarism upset me so that I made 'High and Low (1963)'" --- Akira Kurosawa pic.twitter.com/Qc0iGZRqLD