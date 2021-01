Filmske poslastice naučne fantastike u 2021. godini

Prvim holivudskim blokbasterom smatra se film "Ralje" Stivena Spilberga iz davne 1975. godine, projekat "težak" 12 miliona dolara. Bio je ovo prvi film koji je u Americi pušten u 465 kino-dvorana istog dana.

Za tadašnje pojmove, "Ralje" su se otvorile i prešle granicu od 100 miliona dolara zarade za mjesec dana i u konačnici zaradile 260 miliona, što ih je učinilo dotad daleko najisplativijim filmom od braće Limijer pa naovamo. Zavaljujući Spilbergu i "Raljama", riječ blokbaster postala je sinonimom za filmski hit.

Upravo tih filmskih hitova nije manjkalo u prošloj godini, ali je pandemija virusa korona pomjerila njihove premijere te će svoju zvijezdu na nebu kino-dvorana pronaći u 2021. godini.

Smanjen kapacitet kina u prošloj godini značio je da holivud tapka u mjestu nagomilan hitovima, a ova godina, nadaju se, biće njihova.

"The Last Duel" - 8. januar

Britanski režiser Ridli Skot, sa stalnom radnom vizom u Holivudu, još od filma "Marsovac" (2015) nije imao uspjeha, kako kod kritike, tako i na blagajnama. Ono što bi moglo predstavljati njegov povratak jeste film "The Last Duel", čiji scenario potpisuje oskarovski dvojac Met Dejmon i Ben Aflek, u ostvarenju čija je radnja smještena u 14. vijeku i pripovijeda priču o dvojici prijatelja vitezova od kojih jedan, nakon što se vrati iz rata, optuži drugog da mu je silovao ženu. Vlast i sudovi odluče da treba da se obračunaju u viteškom duelu - do smrti, a onaj koji ostane živ, u očima Boga je pobjednik, dok žena, ako njen suprug strada u dvoboju, treba da bude spaljena na lomači zbog toga što je lažno optužila "nevinog" čovjeka.

"Black Widow" - 7. maj

"Black Widow" ili u prevodu "Crna udovica" je dugo očekivani samostalan film koji se fokusira na krvavu prošlost Nataše Romanof, a koju je publika posljednji put imala priliku da vidi u filmu "Avengers: Endgame", kojim je završena saga o "Osvetnicima". Nataša i Hawkeye su se u tom filmu posvađali u vezi s tim ko će uzeti kamen duše, a sve je završilo tragično za Crnu udovicu.

Predstojeći film prati događaje koji su prethodili priči o "Osvetnicima" i zapravo je prvi film u "Marvelovoj" takozvanoj Fazi četiri. Fazom tri završena je priča koja je trajala 12 godina, posljednji je bio "Spider-Man: Far From Home".

"Dune" - 1. oktobar

Režiser Denis Vilnev nakon nevjerovatnog nastavka jednog od najuticajnijih SF filmova "Blade Runner 2049", odabrao je još jedan izlet u žanr SF-a i to adaptacijom naučnofantastičnog romana "Dune" Franka Herberta. Kako Vilnev sa svakim svojim filmom pomjera granice umjetničkog izraza, ništa manje ne treba očekivati od filma "Dune", u kojem ćemo ponovno svjedočiti ratu između dvije zaraćene kuće, Atreidesa i Harkonena, dok princ treba da zaštiti najvredniju stvar i najvitalniji element u cijeloj galaksiji, svojevrsni "začin".

"Cruella" - 28. maj

Dan izlaska ovog veličanstvenog "Disneyevog" filma zauzima datum 28. maj 2021. godine. Glavna glumica filma koja uzima ulogu Kruele je Ema Stoun, a film prati život ljubiteljke krzna Kruele de Vil i njenu perspektivu iz filma koji poznajemo pod nazivom "101 dalmatinac", a ono što je bitno napomenuti jeste da je film rađen kao komedija.

"The Matrix 4" - 22. decembar

Četvrti film iz franšize "Matrix" počeo je sa snimanjem 17 godina nakon što je snimljen treći dio "Matrix Revolutions". Pored Kijanua Rivsa, kojeg je proslavio Neo, lik kojeg glumi u "Matrixu", u četvrtom dijelu ponovno će glumiti Keri En Mos.

Snimanje filma bilo je prekinuto na neko vrijeme zbog pandemije virusa korona.

Kijanu Rivs je otkrio neke informacije o filmu, a najvažnija je ona da će "Matrix 4" biti zapravo inspirativna ljubavna priča.

U medijima je spominjano kako će četvrti dio zapravo biti prikvel, odnosno opisivaće događaje koji su se desili prije onih u prvom "Matrixu", ali Rivs je te spekulacije odbacio i rekao: "Ne, ne idemo u prošlost."

