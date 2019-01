Filmske zanimljivosti koje sigurno niste znali

Otkrivajući svijet filma, dinamičnih slika i zvukova, glumu, pokrete, specijalne efekte, scenografiju, sigurno se nikada niste zapitali odakle mačka u rukama Marlona Branda (Marlon Brando) i da li je glumac poput Vila Smita zaista htio da glumi u "Ljudima u crnom" (Men in Black).

Informacije u vezi sa omiljenim holivudskim zvijezdama i visokobudžetnim filmovima do javnog mnjenja, putem kućnih televizora dopirale su površno. Kritična publika se prema modernom filmu ophodila na sasvim drugačiji način i njemu prilazila akumulirana znanjem.

Možda većinu vas uopšte i nisu privlačile činjenice koje su se događale iza kulisa velikih holivudskih hitova, ali zavisnike ove sedme umjetnosti sigurno jesu.

Zbog toga vjerne filmofile častimo svejžijim, manje poznatim, stvarima iz svijeta sedme umjetnosti, a ostalima ostavljamo na volju da pročitaju o čemu se ovde radi. Na kraju, možda i postanu bogatiji za neko novo saznanje.

1. Na snimanju "Afričke kraljice" (The African Queen) u Kongou 1950. godine, cijela ekipa filma, uključujući i Ketrin Hepbern (Katherine Hepburn), razboljela se od dizenterije usljed konzumiranja vode. Hemfri Bogart (Humphrey Bogart) koji je stalno pio viski bio je pošteđen ove bolesti.

2. Kostim Plašljivog lava iz filma "Čarobnjak iz Oza” (Wizard of Oz) napravljen je od stvarne lavlje kože.

3. Džudi Garland (Judy Garland) je za ulogu Doroti u filmu "Čarobnjak iz Oza" plaćena 35 dolara nedjeljno, dok je Toto plaćen 150 dolara. Ironija sudbine je ta što su crvene cipelice koje je Doroti nosila na probnom snimku danas na aukciji prodate po cijeni od 612,000 dolara. Međutim, još jedan par crvenih cipelica koje je Doroti zapravo nosila biće tek ponuđene na aukciji sa očekivanom cijenom od tri miliona dolara.

4. Šon Koneri (Sean Connery) je nosio periku u svakom filmu o Džejmsu Bondu (James Bond), počevši sa poznatim Dr Niko (Dr. No) iz 1962. godine.

5. Kada je matični brod prolazio iznad Đavolje kule pred kraj Spilbergovog (Steven Spielberg) filma "Bliski susret treće vrste" (Close Encounters of the Third Kind), poznati robot iz "Ratova zvijezda" (Star Wars), R2-D2, vidi se kako visi prikačen za dno broda.

6. O Džej Simpson (O.J. Simpson) je prvobitno bio planiran za ulogu "Terminatora" (Terminator), ali je Džejms Kamerun (James Cameron) odlučio da ovog glumca zameni Arnoldom Švarcenegerom (Arnold Schwarzenegger) uz opravdanje da je Simpson suviše fin za ulogu hladnokrvnog ubice.

7. Problematična, mehanička ajkula u filmu "Ralje" (Jaws) dobila je nadimak Brus, po Spilbergovom advokatu.

8. A ime Spilbergovog advokata je danas dobilo i novog vlasnika. To je ajkula iz animiranog filma "U potrazi za Nemom" (Finding Nemo).

9. Poslije čitanja scenarija za film "Ljudi u crnom" Vil Smit je odbio ulogu. Posle nagovaranja njegove žene Džejde (Jada Pinkett Smith), ipak je pristao.

10. Mačku koju u uvodnoj sceni filma “Kum” (The Godfather) u naručju drži Marlon Brando nije bila planirana u scenariju. Marlon je nju prije početka snimanja našao kako luta scenom i pridodao je cijelom projektu.

11. Džek Nikolson (Jack Nicholson) toliko mrzi da daje intervjue da se nije pojavio u nekom televizijskom programu još od 1971. godine.

12. "Cloverfield" je prvobitno predstavljao šifru za film. Zapravo film je dobio ime po bulevaru Santa Monika u Kaliforniji gde su se tokom snimanja nalazile kancelarije kompanije Bad Robots. Napokon, producenti su uprkos šali odlučili da zadrže naziv.

3. Scenu filma "Čelični čovjek" (Iron Man) u kojoj se pojavljuju Skarlet Johanson (Scarlett Johansson) u ulozi "Crne udovice" i Robert Dauni Džunior (Robert Downey Jr.) otela se kontroli kada je Dauni, svojim kostimom "Čeličnog čovjeka" udario Skarlet koja je pala i tom prilikom očistila pozornicu koja je bila prašnjava. Blam koji je Dauni doživio naveo ga je na beskrajno izvinjavanje svojoj koleginici, koja je nakon pada ustala, obrisala prašinu sa sebe i počela da se smije.

14. Ralfi u filmu "Božićna priča" (A Christmas Story) 28 puta ponavlja da želi pušku Red Ryder BB. Džek Nikolson je u ovom ostvarenju želio da dobije ulogu oca, međutim njegov zahtjev je odbijen zbog visine plate koju je tražio.

15. Glumac koji igra Ming Minga u filmu "Vilenjak" (Elf) je zapravo Petar Bilingslej (Peter Billingsley), tzv. Ralfi.