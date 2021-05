Filmski festival "Cinema Parallels" od 10. do 12. juna u Banjaluci

BANJALUKA - Drugo izdanje Filmskog festivala "Cinema Parallels" biće održano od 10. do 12. juna u Gradskom pozorištu "Jazavac" u Banjaluci.

Publika će tokom tri festivalska dana moći da pogleda 14 kinematografskih ostvarenja, a većina filmova koje je za ovogodišnji "Cinema Parallels" odabrala Adriana Truhijo, umjetnička direktorica festivala, nagrađena je na priznatim regionalnim i međunarodnim festivalima.

"Cinema Parallels" će otvoriti njemačko-austrijski film "Space Dogs" u režiji Elze Kremser i Levina Pitera, nakon čega će prisutni moći da razgovaraju sa Simonom Piterom, koji je bio zadužen za dizajn zvuka ovog ostvarenja. Prve večeri publika će od 20.30 moći da pogleda i film "Red Moon Tide" (Lúa vermella), španskog reditelja Luisa Patinja.

Druge festivalske večeri, u petak, 11. juna, banjalučka publika će moći da uživa u ostvarenju "Srećan Božić, Yiwu", čiju režiju potpisuje Mladen Kovačević iz Srbije, nakon čega je planirana panel-diskusija s predstavnicima Konfucijevog instituta Univerziteta u Banjaluci. Dio programa posvećen američkoj eksperimentalnoj rediteljki Lin Saks počinje u 20.30, a biće prikazana četiri njena filma, i to "The Washing Society", "Tornado", "The Small Ones" i "E•pis•to•lar•y: Letter to Jean Vigo".

Posljednji dan festivala, subota, 12. juna, započeće projekcijom filma "Things We Dare Not Do" meksičkog reditelja Bruna Santamarije, nakon čega od 20 časova počinje program "Parallels Joy", koji čini izbor kratkih filmova iz regije.

Među njima će se naći "Sunce, vrati se" Milice Jokić iz Srbije, zatim "Osamdeset dinara" iza kojeg stoji Inma de Rejes, takođe iz Srbije. Tu su još i "Korijeni" Stefana Tomića, kao i "University of Disaster" i "Dreaming of Prey to Grasp Shadow", oba u režiji Radenka Milaka te "Zašto mama vazda plače?" Karmen Obrdalj iz BiH.

Početak projekcija sve tri festivalske večeri je zakazan za 18 časova, uz pridržavanje preporučenih epidemioloških mjera zaštite. Ulaz će biti besplatan, ali će funkcionisati po principu preuzimanja karata u Gradskom pozorištu "Jazavac", radi ograničenog broja posjetilaca zbog navedenih mjera.

"Cinema Parallels" je posvećen podršci nezavisnim i inovativnim filmovima, sa naglaskom na prikazivanju stvarnosti kroz film, u svoj njenoj raznolikosti i oblicima, kroz poseban kustoski izbor međunarodnih i regionalnih savremenih filmova.