Filmski festival "Slobodna zona" od 31. oktobra do 5. novembra

BEOGRAD - Filmski festival "Slobodna zona" biće održan od 31. oktobra do 5. novembra u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, uz prikazivanje 63 filma iz 38 zemalja, u 13 programskih cjelina, najavili su danas organizatori.

Festival će 31. oktobra (19.00 sati) otvoriti dobitnik Srebrnog lava u Veneciji "Zlo ne postoji" Rjusukea Hamagučija u "MTS Dvorani", a istoga dana film će biti prikazan na otvaranju festivala u Nišu i Novom Sadu, kaže se u saopštenju

Iz "Slobodne zone" je saopšteno da donose filmove sa temama "o kojima se ne priča glasno, postaviće nezgodna pitanja, dirnuti u konvencije i pokrenuti debate", među kojima su "Crveno nebo" njemačkog reditelja Kristijana Pecolda, koji je nagrađen Srebrnim medvjedom na 73. Berlinskom festivalu.

Kako je najavljeno, tu su i drama triler "Nula kalorija" austrijske rediteljke Džesika Hauzner, koja je sa ovim filmom bila u konkurenciji za Zlatnu palmu na Kanskom festivalu, i ostvarenje Nemanje Vojinovića "Flašaroši" o deponiji u Vinči, nagrađen Srcem Sarajeva za najbolji dokumentarac na Sarajevo film festivalu, kaže se u saopštenju.

Dokumentarac "Džoan Baez: Ja sam buka" autorki Karen O’Konor, Miri Navaski i Mejv O'Bojl prati ikonu američke folk muzike na posljednjoj turneji, a "Slobodnu zonu" 5. novembra u SInepleks (Cineplexx) Galeriji zatvara premijerno "Čudna strana života", polučasovni kvir vestern Pedra Almodovara, sa Itanom Hokom i Pedrom Paskalom u glavnim ulogama.

Iz "Slobodne zone" su naveli da je vizuelni identitet festivala "svojevrsni omaž Luisu Bunjuelu, jednom od najvećih autora u istoriji filma i njegovom debitantskom remek-djelu 'Andaluzijski pas'“, a u Kinoteci će biti retrospektivanjegovih filmova

"Ovim ostvarenjem Bunjuel je najavio svoj dolazak na filmsku scenu na kojoj je zauzeo istaknuto mjesto. Njegovi lucidni radovi odavali su utisak društvene angažovanosti, posebne duhovitosti i ironije, velike empatije za svoje junake i provokativnosti koja nikoga u publici nije ostavljala ravnodušnim", istakao je direktor festivala Rajko Petrović.

Ostala ostvarenja biće raspoređena u programskim linijama Međunarodna selekcija, Regionalna selekcija - Horizonti Balkana, EU zona promjena, Ženska linija, Zelena zona, Zona bez granica, Prva dva koraka, EU Teen zona, Slobodna zona i Cineplexx, The Future Is Here i KinoKauch, prenosi "Tanjug".

"Slobodnu zonu" su podržali potprogram MEDIA programa Kreativna Evropa, Ministarstvo kulture Srbije, Rekonstrukcija Ženski fond, Sekretarijat za kulturu Grada Beograda, Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada, Filmski centar Srbije i Francuski institut.

