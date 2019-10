Filmski kampus u Trebinju od 14. oktobra

PALE - Direktor Kinoteke Republike Srpske Snježan Lalović rekao je da će deveti "Filmski kampus" biti održan u Trebinju od 14. do 20. oktobra i da će učestvovati dvadesetak studenata sa filmskih akademija iz Srpske, Srbije, Crne Gore i Federacije BiH, kao i istaknuti filmski umjetnici.

Lalović je izjavio Srni da će predavači biti filmski autori poput Gorana Radovanovića, Lordana Zafranovića, kao i upravnik Arhiva Jugoslovenske kinoteke Aleksandar Erdeljanović i njegov kolega Božidar Marjanović, umjetnički direktor martovskog beogradskog festivala Sonja Đekić, Senka Domanović i mnogi drugi.

On je dodao da će svako veče biti organizovane filmske projekcije, te da Filmski kampus otvara film iz 1992. godine "Tango argentino" režisera Gorana Paskaljevića.

Lalović je naveo da će na kampusu biti održana predavanja i da je značajan zbog toga što studenti mogu da čuju ono što ne mogu tokom redovnog školovanja.

"Prvo će se prikazivati filmovi u Kulturnom centru u Trebinju, a sutradan studenti će razgovarati sa autorima o različitim temama. To su teme od produkcije, načina kako raditi produkciju do same kreacije filmova, izbora, estetike. Trebalo bi da bude jedan atraktivan kampus i za studente, ali i za gledaoce koji budu dolazili da gledaju filmove", istakao je Lalović.

On je dodao da je cilj i da na ovaj način budu decentralizovana kulturna dešavanja u Srpskoj.

"`Filmski kampus` je prilika da pokažemo domaće filmove koji se smatraju klasicima Jugoslovenske kinomatografije koji su ostavili traga, kao i novije filmove", rekao je Lalović i naveo da Kinoteka ima stalne filmoteke putem kojih propagiraju filmsku umjetnost tako što prikazuju ostvarenja koja su ostavila traga u toj umjetnosti.

Lalović je naveo da su filmovi, koji će biti prikazani, vrlo kvalitetni od značajnih autora.

Prema njegovim riječima, to su filmovi poput "Duh vremena", "Okupacija u 26 slika", "Upoznajte Kornelija", "LJubav i moda", "Meso", "Okupirani bioskop", "O životu i smrti".

Lalović je istakao da će, zbog veće potrebe da kulturne institucije učestvuju u kreiranju identiteta Republike Srpske svako na svoj način, Kinoteka i dalje dovoditi učenike, studente u svoje prostorije, objašnjavati im šta znači filmski arhiv i od kakvog je nacionalnog interesa.

Ulaz na filmske projekcije je besplatan.

Organizator "Filmskog kampusa" je Kinoteka Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske i Kulturnim centrom Trebinje.