Filmu "Guguto memeto" nagrada i iz Milana

MILANO - Film "Guguto memeto" Branislava Stošića osvojio je nagradu za najbolji dizajn seta na Festivalu kratkih filmova u Milanu u Italiji, saopštili su organizatori.

Film "Guguto memeto", čiji je scenarista i reditelj Stošić a za koji je scenario pisan po istoimenoj priči Stefana Tićmija, bajkolika je priča smještena u Selu na rubu razuma, u kojem živi vračara Slutka.

Ona predviđa ko sljedeći umire, a u njenoj blizini živi slovoslagač Moća - on slaže slova na krstove. Njihove kuće su povezane žicom, a na žici je ptica - glasnica. Moćin život je tih i jednoličan, sve dok jednoga dana ne dobije papirić sa svojim imenom. Producent filma je Đorđe Ćirić, scenarista, pored Stošića je i Tićmi, a u autorskoj ekipi su Goran Puzić, Zoran Pilipović, Hajrudin Muhić, Igor Suzić, Zorana Klječanin. U filmu igraju Tijana Pečenčić, Duško Mazalica, Božana Bijelić.

"Želeli smo da preispitamo do kojih granica osećaj krivice, nataložena trauma i nesuočavanje sa prošlošću može da dedukuje jednog čoveka i promeni mu život. Ali stilska rešenja su bila da priči pristupimo iz drugog ugla, da je smestimo u jedan izmešten, bajkovit sviet, da atmosfera bude topla, da to bude spolja, a da sve o čemu pričamo, taj čemer i to crnilo, bude unutra. I mislim da je baš taj naš pristup i privukao ljude, to što smo pokušali da jednu univerzalnu temu ispričamo kroz bajku, filmskim jezikom", kazao je Stošić, student završne godine Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.