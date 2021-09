Francuska se oprostila od legendarnog Žan-Pol Belmonda

PARIZ - Francuska se oprostila od Žan-Pol Belmonda, uz poruku da će harizmatični glumac i legenda francuskog filmskog Novog talasa živjeti vječno na filmskim platnima.

Državnu, svečanu ceremoniju u Domu invalida u Parizu predvodio je predsjednik Francuske Emanuel Makron, prenosi Rojters.

Francuzima od milja poznat kao Bebel, Belmondo je dugo bio jedan od najpopularnijih glumaca u Francuskoj.

"On je bio prijatelj o kome su svi sanjali", rekao je Makron u govoru i dodao "Zbogom Bebel".

Njegov unuk Viktor Belmondo rekao je da je siguran da gdje god da se glumac sada nalazi, da se sigurno smije, kao i uvjek.

Odavanju pošte prisustvovala je Belmondova porodica, ministri, poznate ličnosti, kao i njegovi obožavaoci.

Belmondo, koji se, između ostalog, proslavio ulogom "Do posljednjeg daha" reditelja Žan-Lik Godara iz 1960. godine, umro je u nedjelju u 88. godini.

Belmondova karijera trajala je pola vijeka, pojavljivao se u više od 80 filmova i radio sa raznim velikim francuskim rediteljima.

Zbog načina na koji je igrao, kritičari su ga prozvali francuskim Džejmsom Dinom.

Harizmatični glumac kasnije je tokom karijere napustio industriju umjetničkih filmova i postao visoko pozicioniran u komercijalnim filmovima u Francuskoj, a najviše se pojavljivao u komedijama i akcionim filmovima.

Filmski debi ostvario je ulogom u filmu "On Foot, On Horse and On Wheels" 1957. godine, ali je scena u kojoj se on pojavio bila isječena iz filma, da bi potom imao ulogu u filmu "A Dog, a Mouse, and a Sputnik" (1958).

Prvu glavnu ulogu dobio je 1958. godine u filmu "Les Copains du dimanće", a u istom periodu je ostvario značajan uspjeh i u filmu "Oscar" (1958).

Njegova uloga u filmu "Do posljednjeg daha" Žan-Lik Godara donijela mu je priznanje kao jednom od najznačajnijih glumaca francuskog "novog talasa" na globalnom nivou.

Privatna sahrana Belmonda planirana danas.