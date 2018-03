Fransis Mekormand govorom podigla žene i oduševila sve

Oskar za najbolju glumicu otišao je u ruke Franses Mekormand za ulogu u filmu "Tri plakata izvan grada".

Njoj su nagradu dodijelile kolegice Džodi Foster i Dženifer Lornes. Tokom svog govora, koji je započela glumeći da hiperventilira, zatražila je da sve žene nominovane za Oskara 2018. ustanu zajedno s njom.

“Kada bi mi dale čast da sve žene nominovane u svakoj od kategorija ustanu sa mnom. Meril, ako ti ustaneš i sve ostale će”, započela je govor Mekdormand, nakon čega ju je kolegica Meril Strip podržala i ustala, a dvoranom se prolomio ogroman pljesak.

Frances McDormand recognizes women in Hollywood during her Oscars acceptance speech. McDormand won the Oscar for Best Actress for her performance in "Three Billboards Outside Ebbing Missouri" https://t.co/AWx0OL64KA pic.twitter.com/X49wgnxl2J