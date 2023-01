Frejzer držao emotivan govor nakon pobjede na Critics Choice Awards (VIDEO)

​Brendan Frejzer bio je savladan emocijama nakon što je osvojio nagradu za najboljeg glumca na Critics Choice Awards. Održao je emotivni govor nakon što mu je uloga u filmu "Kit" donijela priznanje.

Tokom sinošnje ceremonije, glumac je odnio kući nagradu za svoju ulogu u filmu "Kit", gdje je okupljenima održao govor pun suza.

“Herman Melvil je jednom napisao: 'U Americi postoji samo pet kritičara... ostali spavaju'. Ni ja ne znam što to znači, ali mi je drago što ste se probudili zbog mene,” dodao je, nastavljajući s šalom na kritikovani film iz 2010.: "Gdje si bio za Furry Vengeance?"

If Hollywood celebrities made more speeches like this, and way fewer virtue signals on stage, they’d still have our respect. What a message from Brendan Fraser. pic.twitter.com/dvcFCnezjs