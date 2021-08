Gagi Jovanović i Branka Pujić podržali kćerku Anđelu na premijeri filma

Sinoć je u Kombank dvorani održana beogradska premijera filma "Nečista krv - greh predaka". Na ovom događaju bila je i glumica Anđela Jovanović, koja je u ovom ostvarenju reditelja Milutina Petrovića igrala lik Tašane.

Imala je veliku podršku na premijeri. Naime, u Kombank dvorani je bio i njen dečko, atletičar Mihail Dudaš, koji je nosio elegantno odjelo.

S druge strane, u publici su bili i Anđelini roditelji, glumačke zvijezde Branka Pujić i Dragan Gagi Jovanović. Naravno, bili su joj velika podrška.

Nakon prikazanog filma, Anđela Jovanović, koja je nosila elegenatnu crvenu haljinu, sa ostatkom glumačke ekipe poklonila se publici, koja ih je nagradila gromoglasnim aplauzom.

Inače, Anđela Jovanović je prije premijere navela da joj je drago što je angažovana za ovaj projekat.

"Mislim da je vrijeme da damo ženama da ispričaju svoje priče, zato što žene u sebi imaju svašta, žene su hrabre, žene su jake, časne, kao i lik Tašane u ovom filmu. Žene znaju da budu buntovne, da budu revolucionarke i ovo što je ovaj lik uradio u ovom filmu jeste revolucionaran čin. To je jedna žena koja je u okovima. Ona je zapravo robinja patrijarhalne sredine i ona se odlučuje da ne bude više rob već da iskorači iz tih okvira i da preuzme odgovornost za svoje postupke. Ne da pobjegne, ne da ode da se sakrije u mišju rupu i pogne glavu, već da preuzme odgovornost i kada joj se sudi, da stane na crtu svakom muškarcu, svom ocu, svom tastu, i svakome ko se nije zauzeo za nju. Tako da mislim da su to važne priče, da su to priče koje ljudi žele da čuju", rekla je glumica i nastavila:

"Meni su najljepše reakcije bile poslije ovog filma kada mi priđe neka žena sa suzama u očima i kaže mi: "Hvala što si ovako to odigrala". Oni i dalje imaju osjećaj da sam ja taj lik, mislim da je to apsolutna poenta i ovog našeg posla, da damo dio sebe, da to prođe kroz nas, da damo svoj pečat, da kažemo kao umjetnici šta imamo da kažemo. Ja sam dobila tu priliku sa ovim filmom i izuzetno sam zahvalna, srećna, i mislim da će publika zaista voljeti ovaj film", rekla je Anđela Jovanović.

