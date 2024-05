Gaj Riči uporedo radi na tri nova filma

​Slavni reditelj Gaj Riči u isto vrijeme radi na čak tri filma. Najnoviji projekat koji priprema počinje da se snima u oktobru.

Riči čiji se film "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" trenutno prikazuje širom svijeta uporedo radi na još tri nova projekta.

Prvi od njih je ostvarenje "Wife and Dog" koji će biti fokusiran na britansko plemstvo. Ovo je osamnaesti dugometražni film u Ričijevoj karijeri, a nedavno ga je predstavio na Filmskom sajmu u Kanu.

Detalji radnje i glumačka ekipa još nisu poznati, ali "Variety" navodi da će se reditelj u svom novom filmu vratiti u šareni, izdajnički svijet britanske aristokratije, koji je istraživao u filmu i seriji "The Gentlemen".

"Wife and Dog" snimaće se u oktobru ove godine, a neke od najvećih holivudskih zvijezda trenutno su u pregovorima za glavne uloge.

Riči trenutno radi na filmu "In the Grey", u kojem glume Henri Kavil i Džejk Džilenhol. Ovaj projekat je trenutno u postprodukciji, a nedavno je završio snimanje ostvarenja "Fountain of Youth" u kojem glavne uloge igraju Džon Krasinski i Natali Portman, prenosi "b92".

