Gal Gadot najplaćenija glumica u 2017. godini

Zahvaljujući angažmanima u filmovima "Wonder Woman" i "Justice League", Izraelka Gal Gadot dospjela je na vrh Forbesove liste najplaćenijih glumica u 2017. godini.

Atraktivna Gadot je ulogom čudesne žene filmovima u kojima je glumila donijela zaradu od 1,4 milijarde dolara. Izraelka je također treća najplaćenija glumica po ulozi, prema najnovijem izvještaju Forbesa.

"Osjećam kako sam dobila mogućnost da djevojkama, djevojčicama i ženama budem uzor kroz ulogu snažne, aktivne, pozitivne, suosjećajne i nježne žene. Mislim da je to veoma važno", kazala je 32-godišnja Gadot za US Weekly.

Njena herojska uloga amazonske ratnice srušila je sve rekorde. "Wonder Woman" rediteljice Peti Džekins postao je najprodavaniji film svih vremena koji je režirala žena.

Zanimljivo je kako su prvi put od 1958. tri najprodavanija američka filma prošle godine imala žene za glavne uloge. "Wonder Woman" je treći na listi, a ispred njega su "The Last Jedi" i "Beauty and the Beast"

Ispred Gadot na Forbesovoj listi najplaćenijih nalaze se glumci Dvejn Džonson i Vin Diesel.

Njih dvojica su glumili u "Fate of the Furious", osmom dijelu "Fast and Furious" franšize. Ostali najplaćeniji glumci i glumice na listi su Ema Votson, Džoni Dep, Dejsi Ridli, Tom Holand, Kris Prat, CKris Hemsvort i mnogi drugi.

Gadot se već priprema za nastavak "Wonder Woman" koji ćemo imati priliku gledati 2019. godine. U ulozi žene sa supermoćima, ona će se pojaviti i u filmu "Flashpoint" 2020. godine.

