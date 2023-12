Gari Oldman je "zahvalan Bogu" za ulogu u ovoj filmskoj franšizi

Gari Oldman ima dugu i plodonosnu karijeru i može se pohvaliti sjajnim ulogama. Engleski glumac je ostvario zapažene role u trilogiji "The Dark Knight", filmovima "Darkest Hour", "Leon", "JFK" i "Tinker Tailor Soldier Spy".

Međutim, Gari Oldman smatra da mu je jedna filmska franšiza naročito pomogla u karijeri i značajno mu olakšala život. U pitanju je filmski serijal o književnom junaku Hariju Poteru.

Poznati glumac se 2004. godine prvi put pojavio u jednom od filmova iz ove franšize. U ostvarenju "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban", on je igrao Sirijusa Bleka, a istog lika je tumačio i u filmovima "Harry Potter and the Goblet of Fire", "Harry Potter and the Order of the Phoenix" i "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2".

Glumac je u razgovoru s Dru Berimor u njenoj emisiji otkrio koliko mu je uloga u ovom filmskom serijalu pomogla u karijeri.

"S 42 godine bio sam razveden i imao starateljstvo nad svojim sinovima. To je samo po sebi bilo teško jer su holivudski filmovi tada počeli da se snimaju u Budimpešti, Pragu, Australiji i drugim lokacijama po svijetu. Hvala Bogu na Hariju Poteru. Hari Poter, a kasnije i Betman, spasli su me zato što sam za malo posla bio puno plaćen i mogao sam više vremena da provodim kući sa svojim sinovima", rekao je glumac, prenosi "Index".

