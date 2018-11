Gipsy Kings u filmu o Šabanu Bajramoviću

Tokom koncerta legendarne grupe Gipsy Kings u beogradskom Centru "Sava" 2. decembra, snimaće se završni kadrovi filma o kralju romske muzike Šabanu Bajramovicu reditelja Željka Mirkovića koji će emitovati jedna od najvećih svjetskih TV stanica za dokumentarne filmove, najavljeno je danas iz Nišvila.

Pako Balijardo, osnivač Gipsy Kingsa i najstariji sin Manitasa del Plate, pojaviće se na bini sa statuetom Šabana Bajramovica i posvetiti mu nekoliko pjesama, među kojima i originalnu Šabanovu kompoziciju "Ðeli Mara po vašari", koju je kasnije Goran Bregović objavio pod imenom "Mesečina".

Direktor Nišvila Ivan Blagojević izjavio je da su Gipsy Kings bili grupa koju je Šaban najviše volio, a da mu je omiljena numera bila "My Way", koju je preveo na romski jezik i uvježbavao je sa klasičnim džez bendom u Nišvil radiju, uz nekoliko drugih džez standarda, u namjeri da snimi album autentičnog romskog džeza.

Zbog Bajramovićevih problema sa srcem, taj album nikada nije završen.

Šaban je često pričao da bi volio da je on napisao tu pjesmu, a inače, na osnovu ekspresivnosti izvođenja, bio je ubijeđen da je Frank Sinatra i komponovao "My Way", mada je riječ o melodiji "Comme d''habitude" koju je napisao fransuski tandem Žak Revo (Jacques Revaux) i Kod Fransoa (Claude Francois), za koju je Pol Enka napisao sasvim novi tekst.

Koncert u Centru "Sava" biće održan u istom prostoru, tačno nakon 10 godina od velikog koncerta "Prijatelju Šabanu" koji je, zahvaljujući Ministarstvu kulture i Nišvilu, održan u čast tada preminulog pjevača.

Koncert grupe Gipsy Kings dio je akcije decentralizacije kulture "Najbolje sa Nišvila u Beogradu" i pored njihovog cjelovečernjeg koncerta, polučasovnim nastupima u velikoj Sali Centra "Sava" predstaviće se i "Nišville Big Band" sa dirigentom Dragoslavom Petrovićem i najbolji srpski džez sastav u međunarodnim okvirima "Eyot", a u foajeu "Nišville Youth Orćestra" i "Jayus Jaž".

Takođe, posjetioci će moći da vide i izložbe slika nastalih u umjetničkoj koloniji niške tvrđave "Art to go Jažy", kao i strip radove ovogodišnje "Nišville Striporame", među kojima i rad Viktora Bogdanovića, crtača Supermena i Betmena.