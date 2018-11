Gledaoci uočili veliku grešku u nastavku filma Fantastične zvijeri

Film "Fantastične zvijeri: Grindelvaldovi zločini" (Fantastic Beasts 2: The Crimes of Grindelwald) privukao je pažnju javnosti iz više razloga, ali onaj koji je trenutno najupadljiviji jeste greška u scenariju.

Naime, profesorka Minerva Mekgonagal pojavljuje se u filmu čija radnja je smještena u 1927. a prema romanu je rođena tek 1935, piše Klix.ba

Minerva Mekgonal se u filmovima Hari Potera pojavljuje kao profesorka za koju se navodi da je rođena 4. oktobra 1935. godine, ali se njen lik takođe može vidjeti u filmu "Fantastične zvijeri" čija je radnja smještena u 1927. godini.

Fanovi već neko vrijeme diskutuju o ovoj grešci, te se pitaju da li je u pitanju greška ili neki detalj koji će postati jasniji u nekom od nastavaka filma.

Neki su pokušali da odbrane spisateljicu kazavši da se u nastavku Fantastičnih zvijeri pojavljuje Minervina majka, ali argument je vrlo brzo odbijen s obzirom da se Minervina majka zove Isobel i nikada nije predavala u Hogvartsu.

Fanovi su preplavili Twitter pitanjima, ali spisateljica Džoan Rouling još nije dala odgovor ni na jedno od njih. Neki su čak spekulisali da je Minerva vjerovatno putovala kroz vrijeme i pojavila se u 1927. godini, ali konkretnih odgovora još nema.

