Gluma vrijedna 'Oscara'

Većina filmskih stručnjaka smatra da 2017. nije bila godina u kojoj je publika gledala filmove za pamćenje, ali i pored toga što nisu prikazana ostvarenja koja bi oduševila mase, mnogi se slažu da su ljubitelji sedme umjetnosti mogli da vide glumu vrijednu "Oscara".

Režiser kreira i oblikuje film i najzaslužniji je za ono što publika vidi na platnu, ali s druge strane, glumci su ti koji zamisli sprovode u djelo.

Filmski stručnjaci koji pišu za magazin "Time" naglašavaju da kvalitetan film podrazumijeva da svi koji učestvuju u njegovom stvaranju budu na visini zadatka, ali često ne bude baš tako.

Međutim, bez obzira na to kakav je film, na određene uloge, koje su glumci nevjerovatno iznijeli, publika ne može da ostane imuna.

"Time" donosi listu najboljih glavnih i sporednih uloga koje su obilježile 2017. godinu i koje imaju najviše šansi za prestižnu nagradu Akademije - "Oscar".

Meril Strip

Čvrstu odlučnost i lukavi humor glumica Meril Strip ugradila je u lik Ketrin Grejem, koja radi kao direktor lista "Washington Post".

U ovoj ulozi u filmu "The Post" pokušava da se izbori za svoje mjesto u muškom svijetu. Inače, Ketrin Grejem je dvije decenije bila na čelu "Washington Posta", dobitnik je Pulicerove nagrade i prva je objavila detalje "Votergejt" afere, koja je potresla Ameriku i dovela do toga da američki predsjednik podnese ostavku. Meril Strip na elegantan i damski način prikazuje život jedne žene koja je dokazala da je hrabrija od mnogih muškaraca.

Bob Odernik

Iako su novinari često heroji u holivudskim filmovima, u stvarnom životu je u potpunosti drugačije. U ostvarenju Stivena Spilberga "The Post", Bob Odernik igra novinara "Washington Posta", koji pokušava svim snagama da objavi podatke do kojih je došao, a tiču se "Votergejt" afere. U filmu mu prijetnje dolaze sa svih strana, ali on ostaje dosljedan da javnost upozna sa korupcijom američkog predsjednika. Magazin "Time" smatra da je Odernik hrabrog novinara s glavom u torbi odglumio perfektno.

Tifani Hadiš

Komičarka Tifani Hadiš u filmu "Girls Trip" igra lik simpatične djevojke Dine sa kojom svi hoće da se provode. Njen osmijeh je veseo, ali s druge strane Dina može da bude veoma neprijatna. Tifani Hadiš u ovoj ulozi je na sjajan način prikazala djevojku koju svi vole, koja je draga, a koja opet može da bude izuzetno neprijatna prema ljudima koji je okružuju.

Milsent Simons

U slatkoj seriji "Wonderstruck" Milsent Simons igra dvanaestogodišnju Rouz, gluvu djevojčicu koja živi u Hobokenu. Simonsova, koja je inače gluva, pročitala je roman "Wonderstruck", a kasnije se prijavila na kasting, na kome je izabrana za glavnu ulogu u filmskoj adaptaciji njenog omiljenog romana. Kritičari su njen debi opisali kao očaravajući. Gluva glumica, koja igra gluvu djevojčicu, nikog ne može da ostavi ravnodušnim.

Luis Smit

Glumica Luis Smit publici se predstavila dramom "Marjorie Prime", gdje igra udovicu koja boluje od Alchajmerove bolesti. Posljednje dane svog života provodi u razgovoru sa robotom koji je likom prikaz njenog pokojnog muža. Ovog robota glumi Džon Hem.

Kritika je njenu glumu opisala kao maestralnu, a njeno izvođenje je prikazalo osobu koja, iako je izgubila sjećanje, ima emocije koje mogu da nadvladaju izgubljeno.

Vilijam Defo

Defo u filmu "The Florida Project" igra Bobija, dugogodišnjeg menadžera hotela koga izluđuju gosti. Tokom filma konstantno djeluje zabrinuto, ali kada se nasmije, publika i kritika imaju utisak da ih je obasjalo sunce. Magazin "Time" smatra da u ovim posebnim trenucima publika osjeti olakšanje, kao i lik kojeg Defo tumači.

Armi Hamer

Armi Hamer u filmu "Call Me by Your Name" igra Olivera koji odlazi u Italiju kako bi učestvovao u jednom istraživanju, međutim on započinje vezu sa sedamnaestogodišnjim Eliom. Iako je stariji i iskusniji od Elija, zaljubljuje se i počinje da pati. Armi ovom ulogom na sjajan način prikazuje šarmantnog, opuštenog muškarca koji zbog zabranjene ljubavi mijenja ponašanje.