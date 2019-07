Glumac Slavko Sobin za "Nezavisne": Uvijek ću biti glasan za sve u što vjerujem

Slavko Sobin trenutno je jedan od najangažovanijih regionalnih glumaca mlađe generacije.

Glumi na filmu, u pozorištu, ali i sjajno pleše, u šta je publika imala priliku da se uvjeri zahvaljujući šouu "Ples sa zvijezdama", u kojem je i pobijedio. Ovog hrvatskog glumca publika je upoznala kroz neke od tamošnjih sapunica, već zavoljela kao simpatičnog Žungula u "Crno-bijelom svijetu", a on je glumački kvalitet potvrdio filmovima "Zvizdan" i "Papillon". Završio je akademiju dramskih umjetnosti u Americi, ali je svoj glumački put odlučio da gradi na našim prostorima, bar zasad. Nedavno se pojavio u spotu Nine Badrić, a utjelovio je i jednu od uloga u drugoj sezoni serije "Senke nad Balkanom".

U intervjuu za "Nezavisne" ovaj harizmatični glumac govori o plesu, ulozi u "Senkama", mogućnostima za inostranu karijeru, popularnosti na društvenim mrežama, te domaćoj produkciji.

NN: Regionalna publika upoznala Vas je kao pozorišnog i filmskog glumca, ali sada i kao vrsnog plesača zahvaljujući šouu "Ples sa zvijezdama", gdje ste i pobijedili. U istom ste pokazali zavidno plesačko umijeće. Da li ste se prije ovog šoua bavili plesom i kakvi su utisci sada kada je sve iza Vas?

SOBIN: Neke osnove plesa sam učio na akademiji, sad već moram reći "davno", tako da sam u projekt ušao, ajmo reći, kao potpuni amater. Srećom, kad dobiješ Gabrielu Pilić za partnericu, to ti dođe kao master class. Stvarno mislim da je, bez obzira na to što je ovo zabavni šou, moje znanje danas kao da sam prošao ubrzan, ali temeljit tečaj. Malo mi je nakon svega čak i žao što ni u jednom trenu nisam vjerovao ni mislio da ću moći pobijediti. Jednostavno mi to nije bilo nigdje na pameti, tako da je i pobjeda, kolko god me ganula i razveselila, ostala negdje kao neko veliko iznenađenje i u magli. Ali ponosan sam i presretan cijelim procesom, novim prijateljstvima, a i činjenicom da je toliko publike navijalo i glasalo za mene i, nadam se, uživalo u našem putu.

NN: Publika će imati priliku da Vas gleda i u drugoj sezoni "Senki nad Balkanom", seriji koja je prvom sezonom apsolutno osvojila gledaoce. Kako je bilo raditi na ovom projektu i koliko ste zadovoljni ulogom koja Vam je povjerena?

SOBIN: Bjelogrlić je genijalan glumac i samim time i koncizan redatelj koji te u pet minuta može naučiti nešto što na akademiji učiš godinu dana. Za ulogu sam prvo zahvalan Anici Dobroj, koja me preporučila, a onda i Bjeli, koji mi je dao povjerenje, pa skoro na neviđeno. To je ogromna serija koja je pomakla granice onoga što se kod nas radi i izuzetna je čast biti dio nje. Imam malu, ali bitnu ulogu za radnju i nadam se da ću biti zadovoljan kako sam iskoristio svoje vrijeme u kadru. Volio bih da mi se lagano počnu otvarati vrata prema ostatku regije jer to negdje i je drugi dio mog plana za karijeru. Hrvatska, pa regija pa, nadam se, što više inozemnih produkcija.

NN: U posljednje vrijeme serije preuzimaju primat nad filmovima i na našim prostorima. Ipak, za razliku od svjetskih produkcija, gdje serije doživljavaju i po deset sezona, kod nas je veoma malo onih koji dožive i tri, bez obzira na kvalitet. Da li je to samo problem novca ili ima i nekih drugih parametara?

SOBIN: Mislim da je u Hrvatskoj to u prvom redu nemar odgovornih na javnoj televiziji. Mi se upravo borimo i nadamo četvrtoj sezoni "Crno-bijelog svijeta", koja bi po svim parametrima, počevši od najbitnijeg - želje publike, trebala ići, ali i dalje nema naznaka za to.

NN: Već neko vrijeme Vas gledamo i na filmu, u serijama, muzičkim spotovima. Prihvatate li da radite sve što Vam se ponudi ili ipak sad već birate projekte za koje smatrate da su kvalitetni i u čijem ćete radu uživati?

SOBIN: Sad već biram. Napokon sam došao do faze kad mi je raspored ispunjen i godinu unaprijed, ali čak i kao početnik sam imao sreće da su mi se uvijek nudile neke lijepe stvari. Spotovi za Gibonnija, Nenu Belana i Ninu Badrić su isto ogromne privilegije i nekakvi dječački snovi. Uvijek jasno znam koji su mi ciljevi i gdje idem, a onda se stvari i poslože.

NN: Koliko u takvom rasporedu imate vremena za odmor i da napravite nešto za sebe? I šta je to što biste voljeli da priuštite sebi?

SOBIN: Ovu godinu nemam vremena za privatni život, ali to je u redu. Imam ljude oko sebe koji me vole i poštuju moju želju za uspjehom u poslu i znaju da ću im sve nadoknaditi kad dođe vrijeme za to. A, srećom, resetiram se u dan i po, tako da - stavi me na Šoltu od petka do nedjelje navečer s mojim psima i obitelji i ja sam kao novi.

NN: Popularnost na društvenim mrežama iskoristili ste i za zalaganje za veća prava manjina, borbu protiv zločina iz mržnje, pa i za promovisanje ljubavi prema životinjama. Koliko su danas zapravo društvene mreže, bez obzira i na njihove negativne strane, dobre?

SOBIN: Odlične su jer je to platforma za prezentirati sebe svojoj publici bez miješanja posrednika. Uvijek ću biti glasan za sve u što vjerujem i mislim da osoba koja ima medijski prostor taj prostor mora koristiti na moralan i relevantan način i promicati vrijednosti koje se lagano zaboravljaju na uštrb insant uspjeha i instant slave.

NN: Zagovornik ste i zdravog života i treninga. Koliko je negdje i izgled glumca zaslužan za dobijanje određenih uloga?

SOBIN: Neke uloge, češće za strane projekte, sam dobio isključivo zato što sam fizički nadmašio ostale kolege, nerijetko talentiranije od mene. Kod nas to nije toliko bitno, ali stranci i te kako gledaju sve to. Doduše, treniram zbog zdravlja, ne zbog izgleda.

NN: Imali ste priliku da igrate i u nekim inostranim projektima, a jednom prilikom ste rekli da ste u iste išli "sa evropskim honorarom i balkanskim stavom". Koliko je zapravo taj neki realan stav prema svemu u životu bitan?

SOBIN: Realan stav je uvijek bitan. Radi polako, radi temeljito, radi tiho, ne budi bahat i stvari će doći.

NN: Ljeto je glumcima, bar onim pozorišnim, uglavnom vrijeme za odmor. Kakvo će biti Vaše ljeto, hoćete li odmarati ili ste prihvatili nove projekte?

SOBIN: Meni je ova godina isključivo radna i ja nikad sretniji.