Glumac iz serije "Černobilj": Ujak mi je umro od posljedica katastrofe

Aleks Ferns (50) u seriji Černobilj glumi radnika Glukova, a i sam je u porodici imao slučaj bolesti uzrokovane černobiljskom katastrofom.

Naime, Aleksov ujak Robert Stefenson preminuo je od posljedica izloženosti otrovnoj kiši koju je uzrokovala nuklearna katastrofa, prenosi The Sun.

Robertu je bilo 47 godina kad je preminuo, a prije smrti porodice je rekao da je njegova bolest uzrokovana Černobiljom. Aleksa je za ulogu u seriji inspirisao upravo život njegov ujaka. Inače, Ferns glumi vođu rudara koji rade u opasnim uslovima kako bi osigurali zalihe pitke vode u sedmicama nakon katastrofe.

"Černobilj ima tešku priču, naročito za mene. Moj ujak Robert radio je za škotsko vodosnabdijevanje. Kad se dogodila katastrofa u Černobilj, otrovna kiša padala je i u Škotskoj. Moj ujak i njegove kolege su radili na otvorenom, a kad je kiša počela, poželjeli su ući unutra, no njihov im je šef rekao da ostanu vani i nastave s poslom", ispričao je.

Niko od ujakovih kolega nije doživio pedeseti rođendan.

"Svi su umrli od raka. Mislim da je to je*ena tragedija. To dokazuje da su posljedice Černobilja bile puno dalekosežnije nego što to vidimo u seriji. Za mene je to personalno. Naravno da ne možemo biti sto odsto sigurni da je dobio rak baš od černobiljske kiše, ali moja porodica i ja smo sigurni da jest", kaže Aleks.

(24sata.hr)