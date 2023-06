Glumac iz serije "Vesele sedamdesete" proglašen krivim za silovanje

Zvezda popularne serije "Vesele sedamdesete", Deni Masterson koji je glumio lik Hajda, osuđen je na osnovu optužbi tri žene sa kojima je zajedno bio u Sajentološkoj crkvi.

Porota u Los Anđelesu proglasila je američkog glumca Mastersona (47) krivim po dvije od tri tačke za silovanje. Zvijezdi televizijske serije "Vesele sedamdesete" prijeti kazna do 30 godina zatvora.

Ako bi dobio toliku kaznu, mogao bi da dočeka poznu starost iza rešetaka. Iz suda su ga izveli sa lisicama na rukama.

Tri žene, sve bivše pripadnice Sajentološke crkve, optužile su glumca za seksualni napad u njegovom domu u Holivudu u periodu od 2001. do 2003. godine.

One su u periodu od 2001. do 2003. godine imale dvadeset godina. Tužioci su tvrdili da se Masterson pozivao na status istaknutog sajentologa kako bi izbjegao odgovornost.

Glumac je negirao optužbe, rekavši da ga proganjaju zbog pripadništva Sajentološkoj crkvi. Porota od sedam žena i pet muškaraca nije mogla da donese presudu po trećoj tački poslije nedjelju dana razmatranja.

