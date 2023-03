Glumac krivi Majkla Džeksona za propast filmova o zombijima

Britanski glumac, ​Sajmon Peg ima zanimljivu teoriju o zombi filmovima, tvrdeći da ih je uništio niko drugi do kralj pop muzike, Majkl Džekson.

53-godišnji glumac dao je pomalo bezobrazan komentar kada je raspravljao o modernim horor filmovima, tvrdeći da je taj žanr nakon osamdesetih godina uletio pod prašinu zbog Džeksona.

Međutim, teško da mislimo da je to pošteno s obzirom na to da je njegov "Shaun of the Dead" objavljen tek 2004. i da je nedvosmisleno još uvijek jedan od najboljih filmova o zombijima ikada snimljenih.

Uprkos tome, Peg i dalje tvrdi da se žanr zombija nikada nije oporavio nakon što je Majkl Džekson 1983. objavio svoj kultni muzički video "Thriller".

Foto: Twitter / Printscreen

Klasični video prikazuje Džeksona kao zombi verziju sebe, zajedno s protetikom i jarko žutim očima dok pleše pod mjesečinom.

U knjizi o produkciji "Shaun of The Dead" filma, Peg kaže da je ova prilično bezopasna verzija zombija uništila žanr.

Pišući u predgovoru knjige "Imaš nešto crveno na sebi", čitatocima kaže: "Utihnuli su nakon 'Thrilera' Majkla Džeksona. Svi su vidjeli kako zombiji pucaju po tijelu i to je oduzelo vjetar u njihovim zastrašujućim jedrima."

Glumac iz franšize "Nemoguća misija" otkrio je da se okrenuo video igrama kao što je "Resident Evil" za osnovu filma iz 2004. godine.

"Postali su neka vrsta šale, a zombi žanr je pomalo uspavan. Vratio se u život, oprostite na igri riječi, s igrama Resident Evil. I to je ono što nas je inspirisalo", rekao je Peg.

Foto: Twitter / Printscreen

Iako se ne bismo htjeli svađati s Pegom oko područja njegove stručnosti, ne možemo ne primijetiti da su neki od najboljih filmova o zombijima zapravo izašli nakon Džeksonovog muzičkog videa.

To uključuje još jedan kultni britanski zombi horor "28 dana kasnije", koji je objavljen 2002. i bio je jedan od ranih filmova reditelja Danija Bojlea, pa čak i ovogodišnja adaptacija "Posljednji od nas" serije, prenosi "LadBible".