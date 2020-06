Glumac otkrio najveću tajnu "Ratova zvijezda"

Glumac Mark Hamil, koji se proslavio igrajući lik Luka Skajvokera u filmskom serijalu "Ratovi zvijezda" ("Star Wars"), otkrio je možda i najveću tajnu ovog ostvarenja, za koju ni njegove kolege nisu znale.

Naime, tiče se scene iz filma "Ratovi zvijezda: Imperija uzvraća udarac", kada Dart Vejder Luku Skajvokera izgovara ono legendarno: "Luke, I am your father" ("Luk, ja sam tvoj otac"), prenosi "Telegraf.rs".

Sve je krenulo kada je jedan fan "Ratova zvijezda" prokomentarisao ovu čuvenu sekvencu.

"Scena 'Luke, I am your father' iz filma 'Imperija uzvraća udarac'. Jedan od najboljih momenata u 'Ratovima zvijezda' i Hamilova brilijantna gluma tokom ove scene. Volio bih da sam vidio kako je ekipa filma reagovala kada je prvi put čula ovaj epski preokret u radnji", napisao je fan.

A onda je uslijedio odgovor Hamila. Naime, Mark je otkrio da replika "Luke, I am your father" naknadno dodata, a da je u originalu Vejder izgovorio nešto sasvim drugačije.

"Ekipa filma je prvi put saznala za to kada se film završio. Kada smo ga snimali, Vejderova replika je bila drugačija: 'Ne znaš istinu, Obi Van je ubio tvog oca'. Samo smo (režiser) Irvin Keršner, (kreator serijala) Džordž Lukas i ja znali da će replika biti kasnije zamijenjena (u 'Luke, I am your father'). Agonija čuvanja tajne je trajala preko godinu dana", priznao je Hamil.

Inače, Hamil je nešto ranije, 2017. godine u emisiji voditelja Grejema Nortona otkrio još neke detalje, a tiče se promjene replike "Ne znaš istinu, Obi Van je ubio tvog oca" u "Luk, ja sam tvoj otac".

"Ideja da Alek Ginis (koji je igrao Obi Van Kenobija) bude pravi negativac, moja reakcija je bila: 'Vau, to je nevjerovatan preokret'", rekao je Mark Hamil, a onda je ispričao da ga je režiser Irvin Keršner odvukao na stranu, tačnije u svlačionicu i pojasnio mu neke stvari:

"Reći ću ti nešto. Ja znam. Džordž Lukas zna, i reći ću ti, i ti ćeš znati (da će se replika promeniti u 'Luke, I am your father'). Ako procuri, svi ćemo znati da si to ti", prisjetio se Hamil šta mu je Keršner pričao.

Mark Hamil je priznao da je bio šokiran, a onda se kroz smijeh prisjetio šta mu je Harison Ford rekao kada je vidio da je replika promijenjena.

"Na prikazivanju filma, kada je vidio šta se desilo, Harison se okrenuo i rekao mi: 'Hej, mali, nisi mi je**no rekao ovo", rekao je Hamil kroz smijeh.