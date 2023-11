Glumac preminuo u 36. godini

Džoni Rufo, australijski pjevač, tekstopisac, muzičar, plesač, glumac i televizijski voditelj, najpoznatiji po ulozi u seriji "Home and Away" i finalista "X Factora", preminuo je u 35. godini.

Njemu je 2017. godine dijagnostifikovan rak mozga i podvrgnut je operaciji uklanjanja tumora, ali zloćudni se rak vratio tri godine kasnije. Prošlog avgusta, Rufo je otkrio da je njegova dijagnoza terminalna. Njegova smrt javnosti je obznanjena u izjavi koja je u petak podijeljena na njegovom Instagram računu.

"Teška srca morali smo se danas oprostiti od našeg voljenog Džonija" pisalo je.

Još su dodali:

"Okružen svojom partnerkom Tani i porodicom, Džoni je otišao mirno uz podršku nevjerovatnih medicinskih sestara i ljekara. Bio je vrlo talentovan, šarmantan i ponekad drzak dječak. Džoni je bio vrlo odlučan i imao je jaku volju. Borio se do kraja i koliko god je mogao. Bio je tako lijepa duša s još mnogo toga za dati. Svi te volimo Džoni i pamtićemo te po svoj radosti koju si donio u naše živote. Počivaj u miru" piše u objavi dalje.

Singer and actor Johnny Ruffo has died aged 35, surrounded by his loved ones after battling brain cancer. pic.twitter.com/MOnzPStKQG