Glumac u novom filmu glumi sa porodicom: Mlađoj kćerki glavna uloga (VIDEO)

Netfliks je najavio novi film 'You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah'', koji bi na ovoj platformi trebalo da bude objavljen krajem ovog mjeseca, tačnije 25. avgusta.

Jednu od uloga tumači poznati glumac Adam Sandler (56), dok glavnu ulogu ima njegova mlađa kćerka Sani (14), a u filmu se pojavljuje i cijela porodica Sandler.

Američki komičar, glumac i producent istakao se u nekoliko poznatih komičnih filmova.

Pored filmova u kojima je tumačio različite uloge, glumac posljednjih godina ne prestaje da radi, pa imamo priliku da ga gledamo u novim projekcijama. Sendler u posljednje vreme dosta sarađuje sa striming platformom Netfliks, a ove godine je izašao i film 'Random Detectives 2'. Novi film bi trebalo da ugleda svjetlost dana na toj platformi krajem ovog mjeseca, tačnije 25. avgusta.

Ova komedija je adaptacija istoimenog romana spisateljice Fione Rozenblom, koja prati dvije najbolje prijateljice tinejdžerke, Stejsi Fridman i Lidiju Kac, i njihove školske avanture.

Glavnu junakinju Stejsi igra Adamova mlađa kćerka Sani (14). U filmu glumi i druga glumčeva kćerka, Sejdi (17), Ronija Fridmana, dok Adamovu ženu Džeki igra Gabi Rodrigez Kac. Inače, ovo nije prvi film u kojem Sandler glumi sa svojim kćerkama. Poznati glumac upoznao je porodicu sa poslom kojim se bavi, a već je normalno da su djevojčice na ekranu sa svojim tatom.

Par ima dvije ćerke, rođene 2006. godine, Sejdi i 2008. Sani, a glumac rijetko priča o svojoj djeci. Samo nekoliko puta tokom godina istakao je koliko voli svoje kćerke i koliko mu sreće one donose.

"Najviše me raduju moja deca, zbog čega sam napravio neke životne korekcije", rekao je on u intervjuu 2018. godine i dodao da je njegov životni ritam sada takav da može da provodi što više vremena sa porodicom. Dvije godine kasnije prokomentarisao je i česte uloge svojih kćerki u filmovima na kojima radi i rekao da je sve to njihova želja. "Prave da izgleda kao da ih forsiram", našalio se glumac i dodao da ga u stvarnosti kćerke stalno pitaju da li mogu da budu u njegovom sljedećem filmu.