Glumci "Nečiste krvi" uzeli svu pažnju na crvenom tepihu

Svjetskom premijerom filma "Stvari vrijedne žaljenja", debitantskog ostvarenja mađarsko-rumunske rediteljke Kristine Grosan, u srijedu uveče u Narodnom pozorištu u Sarajevu zatvoren je takmičarski program u kategoriji igranog filma na 27. izdanju Sarajevo film festivala.

"Maja svoj život konačno dovodi u red, što izuzetno usrećuje njenog momka. Kada Maja prilikom selidbe iz svog studentskog stana naiđe na svoju staru i nesumnjivo mrtvu rodicu, njeno veče poprima neobičan tok. Niko od njenih rođaka nije u prilici da joj pomogne, pa Maja sve mora obaviti sama. Dok čeka dolazak predstavnika vlasti, pridružuje joj se prijateljica iz djetinjstva Sara. Sara više nego rado govori o svom posljednjem uspjehu. Prolaze sati, a njih dvije i dalje čekaju kraj mrtvog tijela. Dešavaju se apsurdne situacije", sinopsis je filma "Stvari vrijedne žaljenja". O dobitniku nagrada žiri je trebalo da odluči sinoć, a ceremonija dodjele i zatvaranje festivala najavljeni su za večeras.

U četvrtak uveče šesti dan SFF-a obilježila je i projekcija srpske serije "Nečista krv" rađene po kultnom djelu Bore Stankovića i u režiji Milutina Petrovića i Gorana Stankovića. Uloge u seriji ostvarili su: Dragan Bjelogrlić, Katarina Radivojević, Anđela Jovanović, Dragan Mićanović, Ljuba Bandović, Sara Sandeva i mnogi drugi.

Radnja TV serije smještena je u 19. vijek, a prati život jedne porodice u njenih 45 godina i odigrava se na raskršću pada Osmanskog carstva i prodora modernog doba. Kroz prikaz tri generacije serija govori o finansijskom, moralnom i fizičkom posrnuću jedne porodične loze. Scenario je napisao još sedamdesetih godina prošlog vijeka Vojislav Nanović, reditelj, pisac i montažer. On je objedinio različita velika djela pisca Bore Stankovića, roman, drame i pripovijetke te je galeriju najzanimljivijih likova uvezao i napravio sagu o jednoj porodici.

Jedan od režisera Goran Stanković pojasnio je da je takav scenario kompletan univerzum baziran na djelima Bore Stankovića, ali je najveći dio posla uradio Vojislav Nanović. Osnova su dubina i kompleksnost Stankovićevih djela, a potom interpretacija Nanovića te je na kraju došla mnogobrojna ekipa serije.

"Naš zadatak bio je da podrobnim i predanim radom te istraživanjem stvarno uđemo u tematsku suštinu onoga čime su se oni bavili. To je bio najveći zadatak i time smo se najviše bavili. Dug je bio taj proces koji smo prošli do početka snimanja i sve je trajalo pet godina", kazao je Stanković.

Najveći zadatak, kako kaže, bio je produkcijske prirode, jer je projekat veoma gabaritan, budući da je bilo potrebno izgraditi rekonstrukciju Vranja, ali da to bude njihova interpretacija tog vremena, a iako se ne može biti ignorantan prema istorijskim činjenicama, željeli su stvoriti magiju.

"Kao što u Sjedinjenim Američkim Državama imate idealizaciju njihovog Divljeg zapada kroz vestern film, mi smo željeli da ovaj naš 'divlji istok' dobije svoj žanr koji bismo nazvali Eastern i da odiše tom nekom mistikom i bojama orijenta koji su ovdje bili prisutni i mislim da smo u tome uspjeli", dodao je Stanković.

Serija je urađena u proizvodnji Radio-televizije Srbije (RTS) i u produkciji "This and That Productions" iz Beograda, a producent je Snežana van Hauvelingen.

Glumačku postavu serije na crvenom tepihu SFF-a predvodila je Katarina Radivojević, a tu su bili i drugi glumci: Anđela Jovanović, Dejan Bućin, Marko Grabež, Vaja Dujović i Teodora Dragićević.

U četvrtak uveče u Narodnom pozorištu Sarajevo održana je i regionalna premijera filma "Konačna sloboda" austrijskog režisera Sebastiana Meisea. Film je imao svjetsku premijeru na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Kanu.

"U poslijeratnoj Njemačkoj Hansa višestruko hapse i zatvaraju zato što je homoseksualac. Zbog člana 175. njegova želja za slobodom sistematski se osporava. Jedina stabilna veza u njegovom životu postaje veza koju ostvaruje s Viktorom, osuđenim ubicom s kojim dijeli zatvorsku ćeliju. Prvobitno gađenje prerasta u ljubav", kaže sinopsis ovog filma.