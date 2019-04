Glumica Sandra Silađev za "Nezavisne": Govorim o nemoćnim ljudima jer se o njima malo govori

Sandra Silađev, srpska glumica i stand-up komičarka, i bez velikih uloga na pozorišnoj sceni i filmskom platnu uspjela je da osvoji srca ljudi širom regiona, ali i da im "otvori oči", govoreći bez dlake na jeziku o braku, roditeljstvu, nasilju i svemu onome o čemu se priča, a još više ćuti.

Iako se svi, pa i oni "najsavršeniji", pronalaze bar u nekom od njenih urnebesno smiješnih snimaka na popularnom YouTube kanalu "Dinja", ističe da nikoga ne proziva, te da samo djeluje da svima govori svašta u lice.

Svestrana umjetnica, koja je odigrala sjajnu ulogu u komediji "Taksi bluz" i koja publiku zabavlja u liku Olge u seriji "Istine i laži", 13. aprila gostovaće u gradu na Vrbasu. O sebi, putu koji ju je doveo do "Dinje", koja joj je pak otvorila mnoge druge puteve, govori za "Nezavisne".

NN: Publika u našoj zemlji zna Vas kao glumicu u seriji "Istine i laži", i naravno kao "Dinju", ali Vi ste mnogo više od toga. Studirali ste sociologiju, bavili se vajarstvom, pjevanjem, pisali scenarije, kratke priče, bavite se stand-upom... Kako je tekao taj put kojim ste stigli do "Dinje", jeste li sve vrijeme imali podršku porodice?

SILAĐEV: Imala sam podršku u svemu. Ja sam od malih nogu glumila i imitirala po kući i u školi, a volela sam sve što prati glumu, a to su igre i gluma preko lutke, davanje glasa crtanim likovima, analiza tekstova u knjigama, stripovi, pevanje i pisanje i sve sam to oduvek nekako i radila. Sve to čime sam se bavila što ste naveli je zapravo gluma, to jest gluma iz raznih uglova, a najviše je upravo primenjeno pozorište. U primenjenom pozorištu ima i stand-upa, i pedagogije, i pevanja, i sociologije, i pisanja, itd. Vajarstvo mi je bio hobi. Do "Dinje" sam došla tako što sam se igrala kamerama i fotoaparatima, te sam tako i telefonom koji ima kameru počela da se snimam i govorim ono što me okupira i kačim zbog sebe na internet. Delila sam to sa prijateljima i nisam ni sanjala da će me Boris Trivan (po zanimanju arheolog) naći na internetu i proslaviti. On je bio arheolog, ali i čovek koji se bavi digitalnim medijima i voleo je da kopa. Tako je iskopao moje klipove i delio ih dok novinari i narod nisu saznali za mene. Tada sam postala poznata javnosti.

NN: Stekli ste popularnost govoreći ljudima "istinu u lice". Jesu li reakcije na Vaš stand-up i Vaše snimke baš uvijek pozitivne, ili bude i negativnih komentara?

SILAĐEV: Ja ne govorim ljudima istinu u lice. Ja snimam klipove koji iz raznih uglova analiziraju različite istine. Zato to deluje kao da ja svima govorim svašta u lice. Ja nisam neko ko proziva i u mojim klipovima ne postoji ničije ime i prezime čije sam prozvala. Ni u privatnom životu nisam prozivač.

Klipovi koje snimam i stand-up su sarkastični i dosta trigeruju jer su teme pipave. Ima ljudi kojima to nikako ne prija. Ima i onih koji prosto ne vole to što radim, niti tu estetiku.

NN: Nije baš vrijeme kada se cijene ljudi koji govore istinu i imaju svoje mišljenje. Šta je Vas navelo da to radite?

SILAĐEV: Ja sam uvek bila iskrena i pokazivala svoj stav. Smatram da umetnik treba da iskoristi svoju popularnost i skrene pažnju na važne stvari u društvu. Mislim da se premalo govori o nemoćnim ljudima i zato o tome govorim. Pritom se trudim da se niko ne oseti lično prozvan. Teško je izneti stavove i uglove o veganima, a da se neko ne pronađe, iako oni pojma nemaju jesam li ja vegan ili ne.

NN: Pored "Dinje", publiku osvajate i kao Olga u seriji "Istine i laži", za koju sami pišete scenario. Je li to u stvari "Dinja" prešla na televiziju?

SILAĐEV: Olga je lik, ali sam iskoristila priliku da sve te teme koje snimam u klipovima obradim kroz lik Olge.

Dinja nije lik. "Dinja" je naziv kanala. Dinja ne postoji.

NN: Ne privlači Vas popularnost, odbili ste posao na televiziji, ne stavljate fizički izgled na prvo mjesto. Kako odolijevate svim tim modernim porocima?

SILAĐEV: Takva sam. Pratim samo sebe.

NN: U čemu pronalazite zadovoljstvo i šta Vas ispunjava?

SILAĐEV: Ljubav, mir i tišina.

NN: Šta Vas nasmijava? Pamtite li neke anegdote sa nastupa?

SILAĐEV: Obožavam kontakt sa publikom jer uživam u njihovom smehu. Jednom se jedan dečko toliko zarazno smejao da sam počela i ja da se smejem kao blesava, a onda i publika i jedva smo se zaustavili.

Mene zasmejava detinjasti i naivni humor, ali i onaj malo blamantni i opaljeni humor. Volim i sarkazam. Najviše me zasmejava otkačenost i lucidnost.

NN: Priznajete da nije lako biti samohrana majka, ali ste izjavili i da ne razumijete ljude koji žive u braku bez ljubavi. Prema Vašem mišljenju, koliko društvo kod nas ima razumijevanja za samohrane roditelje, ali i one koji se razvode "samo" zbog nestanka ljubavi?

SILAĐEV: Kod nas ne postoji razumevanja ni za osobe sa invaliditetom, pa zašto bi prema samohranim roditeljima.

NN: Za nekoliko dana gostovaćete u Banjaluci. Šta je to što će publika moći da čuje?

SILAĐEV: Publika će čuti stvari za koje im neće biti jasno zašto se smeju kao blesavi dok pričam, kada su te stvari jezive.

NN: Pošto ste vrlo svestrani, kako sebe vidite u budućnosti. U čemu još želite da se okušate?

SILAĐEV: Nemam planove. Živim u trenutku.