Glumica nakon 33 godine otkrila tajnu sa snimanja "Boljeg života"

​Legendarni Siniša Pavić, na veliku žalost, napustio nas je danas, 16. avgusta u 92. godini, a iza sebe je pored brojnih kultnih serija ostavio i "Bolji život".

Ono što je jako intrigiralo publiku kod svih Pavićevih serija, jesu i zanimljivosti koje su se dešavale na setovima, dok je snimanje trajalo.

Tako je nedavno, Lidija Vukićević čak 33 godine poslije snimanja "Boljeg života", otkrila šta joj je Siniša najviše zamjerao.

"Prvi i poslednji put u kontinuitetu sam je gledala u vreme kada se prvi put emitovala serija. Posle toga, iako se i danas reprizira, stvarno je nisam gledala. Pogledam povremeno neke epizode, tačnije gledam na preskok. Što se tiče promena, ja bih generalno u celoj toj seriji promenila da bude više ljubavi a manje svađa. Meni je to malo smetalo. Neosporno je dobra serija ali nemoguće je da se svaki ljubavni par svađa. To sam ja i onda govorila, pa mi se čini da mi je tada Siniša to malo i zamerio. Nemoguće je da niko nije u dobrom odnosu, da bar jedan ljubavni par postoji - da li su to moji majka i otac, Aljoša i ja, koji neguju od početka do kraja tu neku finu ljubav kontra svim ovim koji se stalno nešto peckaju i svađaju. Zapravo svi parovi su se u seriji stalno peckali i svađali. Možda bih to promenila, ali drugo ne. Serija dokazuje kvalitet što i danas traje i može da se gleda. Ona je apsolutno primenljiva na današnju situaciju i život. Jedino ako bismo umesto tih miliona, stavili današnju valutu. Inače, sve ostalo je vrlo usklađeno sa današnjim vremenom" rekla je ona za "Blic".

Podsjetimo, Pavić je bio najplodotvorniji TV autor u bivšoj Jugoslaviji. Pisao je scenarija za neke od najpoznatijih domaćih serija, poput "Pozorišta u kući", "Otpisanih“, "Vrućeg vetra"... Scenarista je i filmova "Tesna koža" i "Laf u srcu".

Posljednja serija koju je snimio – "Junaci našeg doba" – premijerno je emitovana od 2019. do 2021. godine. Od tada nije pisao za televiziju, ali izvjesno je da ćemo reprize njegovih serija gledati još dugo.

Zahvaljujući pisanju stvorio je sebi bolji život, on i supruga Ljiljana, koja je njegovo porodično blago, srećni su ljudi, a dok je, prije popularnosti, radio kao sudija, nije sanjao da bude kapetan na belu lađu, već pisac. I to mu se ostvarilo, prenosi "Telegraf".

