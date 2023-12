Glumicu pogodili u glavu na premijeri filma (VIDEO)

​Holivudska glumica Florens Pju doživela je neprijatnost, kada su je iz pogodili nekim predmetom iz publike u glavu.

Glumica je u trenutku incidenta bila na premijeri filma "Dune: Part Two" u Sao Paulu u Brazilu zajedno sa svojim kolegama Zendajom, Ostinom Batlerom i Timotijem Šalameom.

Florence Pugh could’ve lost her eye. Wtf is wrong with people pic.twitter.com/4l973jUxve