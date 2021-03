Glumu zamijenili penzijom i humanitarnim radom

Kada vam je glumački talenat u krvi, teško ga se riješiti, međutim godine i zdravstveno stanje čine svoje, pa neki na kamere ili pozorišne daske moraju da zaborave mnogo prije vremena. Ipak, postoje i one zvijezde koje su na vrhuncu slave rekle zbogom glumi. Nije nimalo čudno što su se, na primjer, Džek Nikolson i Džin Hekman oprostili od glume. Nikolson ima 83, a Hekman 91 godinu.

Mnogo je teže objasniti činjenicu da su neke njihove mnogo mlađe kolege rekle zbogom glumi, čak iako su od nje i dalje zarađivale velike sume novca. Postoji nekoliko glumaca koji su posljednjih godina napustili profesiju koja ih je učinila slavnim.

Kameron Dijaz

Zvijezda filmova "Maska" (1994), "Čarlijevi anđeli" (2002) i "Bande Njujorka" (2002) više od dvije decenije je sa velikim uspjehom igrala u holivudskim hitovima. Poslije izlaska filma "Eni" (2014), međutim, Kameron Dijaz je otkrila da joj teško pada snimanje filmova i da je odlučila da napusti glumu i posveti se drugim stvarima poput pisanja knjiga, humanitarnog rada, a pokrenula je i svoj brend vina.

Tobi Megvajer

Tobi Megvajer nije glumio još od 2014. godine kada je imao glavnu ulogu u filmu "Žrtvovanje piona". S druge strane, on je bio veoma aktivan kao filmski producent. Postoje glasine da će se pojaviti u filmu "Spider-Man: No Way Home", koji treba da izađe ove godine, ali to još nije dogovoreno.

Danijel Dej Luis

Danijel Dej Luis je svakako jedan od najboljih glumaca svoje generacije, ako ne i najbolji. Trostruki oskarovac je uvijek bio izbirljiv kada su u pitanju uloge, ali je oduvijek bila poznata njegova velika posvećenost svakoj od njih. Možda baš zbog napora koji je iziskivao njegov rad na svakom filmu, on je prije nekoliko godina rekao zbogom glumi i penzionisao se. Posljednji film u kome smo ga gledali bio je "Fantomska nit" Pola Tomasa Andersona.

Metju Foks

Metju Foks se proslavio ulogom Džeka Šeparda u veoma popularnoj seriji "Izgubljeni". Paralelno sa karijerom na televiziji on je snimao i filmove u Holivudu. Najzapaženije uloge je ostvario u filmovima "Mi smo tim", "Spid Rejser" i "Aleks Kros". Nakon pojavljivanja u filmu "Koštani Tomahavk", Foksa više nismo gledali na velikom platnu, a ni na televiziji.

Ema Votson

Emu Votson smo prošle godine gledali u filmskom hitu "Male žene". Poslije završetka njegovog snimanja, poznata Britanka je izjavila da će malo da se odmori od glume i posveti se aktivizmu i humanitarnom radu. U međuvremenu nije bilo vijesti da je ona promijenila svoje mišljenje, niti je Votsonova prihvatila neku novu ponudu da igra u filmu, seriji ili predstavi.