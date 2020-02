Golubovićev "Otac" večeras osvaja Berlin

BERLIN - Film "Otac" reditelja Srdana Golubovića biće premijerno prikazan večeras u okviru takmičarskog programa "Panorama" jubilarnog 70. izdanja Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu - "Berlinala", koji takođe počinje večeras, a koji će trajati do 1. marta.

Goluboviću je ovo treći put da učestvuje u programu prestižnog festivala, gdje su dosad prikazani njegovi filmovi "Klopka" 2007. i "Krugovi" 2013. godine, a za "Krugove" ovjenčan je i nagradom ekumenskog žirija.

Film "Otac" koprodukcija je čak šest zemalja: Srbije, Francuske, Njemačke, Hrvatske, Slovenije i BiH, a nakon premijernog prikazivanja u Berlinu, krajem mjeseca otvoriće 48. "Fest" u Beogradu.

"Film o ocu koji pješači od svog sela na jugu Srbije do Beograda nakon što mu zbog siromaštva oduzeli djecu ujedno je i priča o marginalcu i gubitniku koji putem postaje junak našeg doba", kratki je sinopsis filma u kojem naslovnu ulogu igra hrvatski glumac Goran Bogdan.

Filmska ekipa otputovala je u Berlin, a tamo će jubilarno 70. izdanje festivala otvoriti film "My Salinger Year", kanadsko-irska produkcija sa Sigurni Viver u glavnoj ulozi. Ovaj film će biti prikazan van takmičarske konkurencije.

Inače, na ovogodišnjem "Berlinalu" u 13 programa biće prikazano oko 340 filmskih ostvarenja, a u pripemama za 70. izdanje festival je dobio novu upravu. Kako je najavila organizacija, poslije 19 godina Ditera Koslika, sada sa rukovodećim duom - Karlo Čatrijan (umjetnički direktor) i Marijet Risenbek (menadžer) počinje nova era u istoriji "Berlinala".

Organizatori festivala, naime, prošle su godine, usred debate o seksizmu i manjku žena, potpisali dogovor o što većoj rodnoj ravnopravnosti. Od 18 filmova u trci za "Zlatnog medvjeda" ove godine, šest su režirale žene ili su bile asistenti reditelja.

"Šest filmova nije ravnopravnost, ali smo na dobrom putu da to postignemo", rekao je Čatrijan. Među tih šest filmova pod dirigentskom palicom žena su "First Cow" Amerikanke Keli Rejčard, figure nezavisnog filma, i "The Roads not taken" Britanke Sali Poter sa Havijerom Bardemom, Eli Fening i Salmom Hajek u glavnim ulogama. Počasni "Zlatni medvjed" će ove godine biti uručen glumici Helen Miren.

Na festivalu se očekuje dolazak Hilari Klinton, koja će predstaviti jedan dokumentarni film u nekoliko nastavaka, kao i Kejt Blančet, koja je predstavnica pokreta "Time's Up", osnovanog za odbranu žena u filmskoj industriji.

Za "Zlatnog medvjeda" će se, između ostalih, boriti "There is no evil" iranskog reditelja Muhameda Rasulofa, čiji je film zabranjen u Iranu.

U konkurenciji su brazilski film o ropstvu "Todos os mortos", kao i dokumentarno ostvarenje Ritija Pana "Irradiated" posvećeno sjećanju na genocid u Kambodži.

"Filmovi imaju pretežno mračnu stranu, a to je vjerovatno zbog toga što ostvarenja koja smo birali gledaju na sadašnjost bez iluzija, ne da bi se izazvao strah, već da bi se otvorile oči", rekli su organizatori koji su početkom godine saopštili i da povlače nagradu "Alfred Bauer", nazvanu po bivšem direktoru festivala, nakon otkrivanja da je bio povezan sa nacizmom.