"Gospodar prstenova: Prstenovi moći" nemaju prsten da ih veže

Serija "Gospodar prstenova: Prstenovi moći" nastavlja svoje vijugavo i tajanstveno putovanje, ali koliko je to dovoljno da zadrži publiku?

"Gospodar prstenova: Prstenovi moći", iako nije tako uspješan kao nedavni prednastavak "Igre prijestola", "Kuća zmaja", ipak je uspio izazvati (nekakav) potres kod publike.

Epizoda 4 nastavlja se graditi na svijetu u kojem se odvija, i to čini fokusirajući se uglavnom na određenu lokaciju ovaj put.

"Prstenovi moći" treba jednu pokretačku snagu koja će vladati svima

Epizode koje su izašle do sada imaju nekakvu snagu koja vas istinski uhvati za vrat pri prvom gledanju, pogotovo jer se ne koriste samo za šokantnu vrijednost, već zapravo prate radnju - pogotovo ako ste pročitali izvorni LOTR materijal - i to stvara osjećaj predosjećaja koji će se vjerovatno pronijeti do kraja sezone.

Iako još uvijek postoji nedostatak centralne pokretačke snage za većinu likova, ima dosta podzapleta i uvijek se osjeća Sauronova prijetnja, posebno s Adarom (Josep Mavl) kao zanimljivim novim negativcem, ali u poređenju s njim Gospodar prstenova je bio jasan u svojoj misiji - uništiti prsten i Saurona.

Međutim, još uvijek se čini kao da učimo šta je sukob zapravo. A do četvrte epizode, sada smo na pola puta, tako da se ovo čuvanje informacija počinje činiti zamornim.

"Prstenovi moći" nastavljaju pokazivati ​​nove svjetove i nove likove

Kao što znaju oni koji su čitali Silmarillion, ostrvo Numenor ima burnu prošlost, a imaće još turbulentniju budućnost. Ova epizoda osigurava da se temeljitije fokusirate na mjesto, kao i na ljude koji tu žive.

Politika ostrva koja uključuje odnose s vilenjacima definitivno je istražena, iako su neki primjeri bolji od drugih. Dok ljudi protestuju protiv "vilenjaka koji nam uzimaju poslove" to se može smatrati relevantnom temom za današnju publiku.

Pominju se i druge moralne rasprave, što nam omogućuje da prilično učinkovito upoznamo neke nove likove. Dobili smo više uvida u Miriel (Cintia Adai-Robinson), Earien (Ema Horvat), Farazona (Tristan Gravel), Kemena (Leon Vadam), a njihovi međusobni odnosi su zanimljivi, ali zahtjevaju dalje posmatranje kako bismo donijeli ispravan sud.

Likovi koji se ponavljaju s kojima smo najviše vremena provodili, Galadiral (Morfid Klark), Arondir (Ismael Kruz Kordova), Bronvin (Nazanin Boniadi) i Teo (Tiro Muhafidin) svakako su uvjerljivi, ali im nedostaje šarm koji imaju patuljci i hobiti - koji se ne pojavljuju u ovoj epizodi - imaju, pa se njihove scene mogu smatrati manje zabavnima, čak i ako značajno unapređuju radnju.

Tema je prespora, a radnja prebrza

Dok možemo vidjeti patuljke neko vrijeme, jedna velika scena s njima koja uključuje kolaps djeluje vrlo užurbano, što potkopava svaku potencijalnu napetost.

Postoji još jedan akcioni set gdje vidimo Tea i Arondira kako trče kroz šumu. Scena bi mogla biti epska, usporeni snimak svakako želi da o njoj razmišljate na taj način, ali izbor tužne muzike čini se čudno postavljenim i možda ćete zapeti pitajući se zašto u stvari gledamo djelimičan pregled onoga što bi moglo biti sjajna scena bijega.

Orkovi su nevjerovatno zli u svakoj sceni u kojoj učestvuju, pa ih je jako zabavno gledati

Šteta je samo što nakon toliko sporog stvaranja, zapravo uzbudljivi trenuci izgledaju tako ubrzano. Bilo bi jako razočaravajuće da serija na ovaj način priča svoju priču za nadolazeću drugu polovinu, posebno s obzirom na to koliko je radnja originalne trilogije fantastična.

Serija ima veliki potencijal i može se još "spasiti", pa se možemo samo nadati da neće zabrljati tokom preostalih epizoda koje bi trebale biti pravilno baždarene u brzini i tempu pripovjedanja priče.