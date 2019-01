Green book dobio prvu nagradu Američkog udruženja producenata

Film "Green Book" dobio je glavnu nagradu na noćašnjoj dodjeli nagrada Američkog udruženja producenata (Producers Guild of America PGA), i pobijedio favorite kao što su "Roma", "Zvezda je rođena" i "Crni panter".

"Kad napravite film "Glupan i tupan" nikad ne očekujete da dobijete nagradu", rekao je producent i reditelj filma "Green Book" Piter Fareli kada je primao priznanje na ceremoniji u Beverli Hilsu.

Deset filmova bilo je nominovano za glavno priznanje Američkog udruženja producenata, nagradu Deril Zanuk, uključujući "BlacKkKlansman", "Boemska rapsodija", "Crazy Rich Asians", "The Favourite", "A Quiet Place" i "Vice".

U trkama za filmske nagrade, nagrade Američkog udruženja producenata spadaju u one koje se pažljivo prate kao nagoveštaj za pobjednika Oskara. Od 29 dobitnika glavne nagrade ovog udruženja njih 20 je osvojilo Oskara, uključujući prošlogodišnjeg pobjednika "The Shape of Water".

Film "Green Book" koji se dešava u 1960-im sa Maheršalom Alijem i Vigom Mortensenom u glavnim ulogama govori afričko-američkom muzičaru koji zaposli italijansko-američkog vozača da ga vozi na turneju na jugu SAD.

Film je dobio tri Zlatna globusa ove godine, za najbolji film u kategoriji mjuzikla i komedije, najbolji scenario i najbolju mušku pomoćnu ulogu za Maheršalu Alija. S Zlatnim globusom i nagrdom PGA sada izgleda jačk pred objavu nominacija za Oskara u utorak.

Film Freda Rodžera "Won't You Be My Neighbor?'' pobijedio je u kategoriji dokumentarnog filma i film "Spider-Man: Into the Spider-Verse" osvojio je nagradu za animirani film na dodjeli nagrada PGA američkih producenata.

Producenti devet televizijskih programa takodje je nagradjenom među kojima serija "Amerikanci" u kategoriji drame.

Nagrade udruženja su medjutim izgledale kao nešto sporedno pored brojnih specijalnih priznanja koja su tokom cijele večeri uručivanae ljudima kao što su šef Marvela Kevin Fidž, Džejn Fonda, direktor Vorner braders filmske grupe Tobi Emerih i drugi.