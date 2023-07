Greška u filmu "Openhajmer": Gledaoci ukazali na propust (VIDEO)

Film Openhajmer Kristofera Nolana je osvojio svijet, a čini se da su oni koji su ga do sada gledali pažljivo pogledali svaki detalj.

Ovde su se posebno isticali ljubitelji istorije.

Gledaoci tvrde da su uočili grešku u sceni Openhajmerovog pobjedničkog govora 1945. godine. Dok drži govor, iza njega se vide američke zastave. Gledaoci pišu na društvenim mrežama da se zastava prikazana u filmu nije koristila u SAD do 1959. godine – što je tačno.

Naime, od 1912. do 1959. SAD su imale zastavu sa 48 zvezdica jer se Havaji i Aljaska još nisu smatrali državama. Aljaska i Havaji su 1959. godine postali savezne države SAD, pa je američka zastava promijenjena u onu kakvu danas poznajemo – sa 50 zvjezdica.

Strani mediji pišu da je to najveća greška i propust u filmu s obzirom na to da se trudi da u svakom pogledu bude istorijski tačan. S druge strane, neki gledaoci smatraju da zaista treba dobro poznavati istoriju da bi se to primjetilo jer inače niko ne bi obraćao pažnju.

"Teško je to primetiti“, kažu neki. Inače, to je biografski triler o američkom naučniku Džej Robertu Openhajmeru i njegovoj ulozi u razvoju atomske bombe. Openhajmera u filmu igra Silijan Marfi, koji sa svojim timom pokušava da napravi atomsku bombu kako bi konačno okončao Drugi svjetski rat.

Uz Cilijana Marfija, u filmu glume i Florens Pju, Emili Blant, Robert Dauni mlađi, Met Dejmon, Kenet Brana, Rami Malek i Geri Oldman.