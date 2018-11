Grinč: Simpatično zeleno gunđalo ponovo krade Božić

Od ekipe koja nam je priredila filmske hitove poput "Grozan ja" (Despicable me) i "Tajne avanture kućnih ljubimaca"(The secret life of pets), sada stiže nova kino poslastica - vesela porodična animirana komedija pod nazivom "Grinč" (The Grinch).

Poznati zeleni mrgud, po prirodi ciničan i mrzovoljan, još jednom će pokušati upropastiti praznike, ne sluteći da će razdraganost jedne djevojčice preoteti njegovo srce, a možda i spriječiti zločeste namjere.

Universal Pictures i Ilumination predstavljaju novu animiranu avanturu, baziranu na književnim, prazničnim klasicima doktora Seussa. Grinč kreće u misiju da ukrade Božić, ali se njegovo srce do kraja te avanture mijenja zahvaljujući neobuzdanom duhu djevojčice koja vjeruje u Božić i čaroliju praznika. Duhovit, toplo i vizuelno očaravajući film pričat će nam univerzalnu priču o prazničnom duhu i nesavladivoj snazi optimizma.

Grinč živi usamljeničkim životom u svojoj pećini, a jedino ko mu pravi društvo je njegov vjerni pas, Maks. Pećina je prepuna izuma i inovativnih sprava koje zadovoljavanju njegove svakodnevne potrebe, a jedino kada sreće svoje komšije jeste kada ostane bez hrane i mora da ide do grada u nabavku. I svake godine, pred Božić, Grinča sve više nervira sve veća i svjetlija i glasnija praznična atmosfera. Kada grad objavi da je u planu ukrašavanje tri puta veće jelke nego do tada, Grinč shvata da je jedino šta mu preostaje kako bi sebi obezbijedio malo mira i tišine, da ukrade Božić. Kako bi to izveo, riješio je da se maskira u Djeda Mraza.

Grinč(The Grinch)