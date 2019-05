HBO: Neće biti nikakvih nastavaka "Igre prijestola"

Ukoliko ste se nadali da nakon završnice "Game of Thrones" kojom većina fanova nije zadovoljna, slijedi neki nastavak serije, iz HBO potvrdili su da nema nikakvog nastavka.

Predsjednik HBO-ovog programa Kejsi Blojs izjavio je u intervjuu za "The Hollywood Reporter" da apsolutno neće biti nastavka priče o Igri prijestola.

Megapopularna televizijska serija, bazirana na knjigama Džordža R.R. Martina koje su ekranizovali reditelji Dejvid Beniof i D.B. Vajs završila se u ponedjeljak, ostavljajući brojne fanove nezadovoljne. Mnogima koji žele više i nadaju se bilo kakvom nastavku priče, Blojs svojim izjavama ruši sve snove.

"Beniof i Vajs davno su donijeli tu odluku i sve rade upravo onako kako su planirali", rekao je Blojs.

Na pitanje postoji li bilo kakva mogućnost da barem lik Arje Stark i njene putešestvije zapadno od Vesterosa dobiju svoj nastavak, Blojs je bio jasan:

"Ne, ne, ne. Ne želim likove iz ovog svijeta koji su predivno kreirali staviti u neki drugi svijet koji će neko drugi kreirati. Želim da ovo bude umjetnički komad koji imaju".

Međutim, samo zato što je isključena priča o nastavku, to ne mora da znači da fanovima neće biti dostupno još "Game of Thrones" sadržaja. Blojs kaže da postoje tri projekta o prekvelima. Da li to znači da će fanovi dobiti još tri pogleda u Martinov svijet?

"Ko zna?! Ja o tome ne odlučujem, niti to isključujem", istakao je Blojs.

(Klix.ba)