Hajduković o premijeri serije "Kosti": Pošteno smo se naradili, rezultati na proljeće

Posljednja klapa serije "Kosti", projekta koji je tokom tri mjeseca sniman u koprodukciji Radio-televizije Srbije (RTS) i "Bosonoga produkcije" iz Banjaluke, pala je prije više od mjesec dana, a postava koja je radila na ostvarenju još je pod utiscima sa snimanja.

Režiser ovog ostvarenja Saša Hajduković u razgovoru za "Nezavisne" ističe da se filmska ekipa pošteno naradila za 66 radnih dana snimanja te da su ušli u postprodukciju i montažu sa veoma dobrim materijalom.

"Rezultati su dobri, svi smo poprilično zadovoljni urađenim i samim procesom te materijalima koje smo dobili. Pošteno smo se naradili za to vrijeme snimanja", istakao je Hajduković i dodao da je svaki dan na setu bio izazov za sebe te da nijedan dan na snimanju nije prošao lagano.

"Svaka scena bila je izazov za sebe, sve je imalo svoju specifičnost. Za mene je bilo posebno to što sam radio sa tako talentovanim i vrijednim ljudima i onda sam osjećao neku dodatnu odgovornost prema svemu tome, tako da ne bih izdvojio nijedan dan kao specijalan, jer svaki je bio na svoj način specifičan. Bilo je raznih tehničkih stvari koje je trebalo izvesti ili nekih dramskih stvari i teško mi je da izdvojim neki poseban trenutak", naglasio je Hajduković.

Dobijeni materijal sa snimanja na nekoliko različitih lokacija je sada u procesu montaže za koji režiser dodaje da je takođe izazov sam za sebe i nosi posebnu dozu odgovornosti.

"To je ipak druga vrsta rada i nije onako intenzivno gdje je nas 50 do 60 na setu, ali u principu, sad su to najopipljivije odluke, i na neki način je još veća odgovornost sada, kada se to završi, jer je to konačni proizvod i nema više popravki. Ovo je ipak malo drugačiji proces rada u kojem mnogo uživam", istakao je Hajduković.

Premijera ostvarenja "Kosti" najavljena je za proljeće naredne godine, a kako Hajduković dodaje, sve će biti spremno do tada i sve će biti urađeno kako treba.

"Kosti" su drugi dio trilogije o gradu Banjaluka, koji dolazi nakon velikog regionalnog uspjeha serije i istoimenog filma "Meso". U ovom projektu su, osim režisera Saše Hajdukovića, snage udružili i scenarista Nikola Pejaković Kolja, kao i producenti Brankica Janković, direktori fotografije Saša Petković i Dragan Radetić.

Glumačka postava serije "Kosti" predvođena je glumcima Ljubišom Savanovićem i Jovom Maksićem, dok se u ostalim ulogama pojavljuju Dragan Mićanović, Lea Sekulić, Milica Janevski, Nikolina Friganović, Aleksandar Đurica, Boris Isaković, Goran Sultanović, Dejan Aćimović, Ljubomir Bandović, Branko Janković, Igor Đorđević, Nikola Rakočević, Zlatan Vidović, Aleksandar Stojković Piksi, Boris Šavija, Željko Erkić, Željko Stjepanović, Faketa Salihbegović i mnogi drugi.