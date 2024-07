Hale Beri o kultnoj ulozi koja ju je obilježila

​Glumica Hale Beri, koja je glumila u filmu "Catwoman" iz 2004. godine, priznala je, 20 godina nakon izlaska filma, da mrzi reakciju koju je film dobio.

"S'obzirom na to da sam crnkinja, navikla sam da nosim negativnost na leđima, da se borim, da budem riba koja pliva uzvodno. Navikla sam da prkosim stereotipima i tražim izlaz iz ničega. Malo lošeg publiciteta o filmu? Nije mi se svidjelo, ali to nije moglo da spriječi moj svijet ili da me spriječi da radim ono što volim, i mrzim što je to, do danas, neuspjeh. Ja i dalje imam karijeru dugu 20 godina, a taj film je samo dio moje priče", rekla je glumica.

Producentkinja Deniz Di Novi smatra da je film negativno dočekan od početka, kada je izabran kostim Žene mačke.

"To je bila prva stvar koja je pokrenula negativnost. Bio je to rani snimak, prije nego što smo ga usavršili. Bilo je toliko drugačije od onoga na šta su ljudi navikli u drugim filmovima", rekla je ona.

"Mačka je po definiciji potpuno pokrivena. Mislili smo da bi bilo kul da bude više 'rokenrola' i golotinje. Hali je bila poznata po tome što je nosila bikini u filmu o Bondu, a mi smo pomislili, zašto da ne?", dodaje producentkinja. Glumica i dalje smatra da je izbor kostima bio dobar - rizičan, drugačiji, moderan.

Beri, s druge strane, smatra da uloga Žene mačke kao superheroja nije dobro realizovana.

"Uvijek sam misliila da je ideja da Žena mačka spasava žene od kreme za lice bila malo mlaka. Svi drugi superheroji spasavaju svijet, a ne samo žene od kozmetičkih proizvoda. Uvijek sam znala da je to mana ovog superheroja, ali u to vrijeme nisam imala agenciju kao što imam danas, zato sam i pristala na to", kaže Hali Beri, koja u filmu igra Pejšns, radnicu u ogromnoj kozmetičkoj kompaniji koja je upravo planira da lansira revolucionarni proizvod protiv starenja. Kada slučajno otkrije mračnu tajnu svog poslodavca, biva napadnuta i ubijena.

Samo snimanje filma bilo je sjajno za glumicu.

"Bilo je to najbolje doba mog života. Naporno sam radila kako bih igrala mačku, i to na mnogo načina, mentalno i fizički", dodala je ona.

Prije tri godine, glumica je otkrila da bi voljela da režira rimejk filma.

"Voljela bih da se vratim i ponovo zamislim Ženu mačku...", rekla je.

Inače, Beri je nedavno izašao iz dramske serije "All‘s Fair" produkcijske kuće Hulu, koju vodi Kim Kardašijan. Iako je prošle nedjelje, prema "Daily mail", najavljeno da će Beri i Glen Klouz glumiti uz rijaliti zvijezdu, Beri je objavila da se povlači iz projekta zbog sukoba oko rasporeda.

Nije poznato ko će zamijeniti Beri, a očekuje se da će ona biti izvršni producent. Sada kada je odustala od glume, još uvijek nije poznato da li će nastaviti da bude izvršni producent ili je u potpunosti napustila projekat. Koliko je poznato, serija će pratiti moćnog advokata za razvode iz Los Anđelesa, koju igra Kardašijan, i njenu uspješnu advokatsku firmu koja se sastoji od svih žena.

Seriju je inspirisala Kardašijanina advokatica iz stvarnog života Laura Vaser, koja ju je zastupala u njenom brakorazvodnom postupku sa Kanjeom Vestom i Krisom Hamfrizom. Poznato je i da su među scenaristima i izvršnim producentima Džejmi Pačino, Lora Grin i Ričard Levin, prenosi "b92".

