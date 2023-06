Harison Ford sa velikom tugom oprostio se od uloge Indijane Džons

Posljednji dio čuvenog filma 30. juna stiže u bioskope i to će ujedno biti i posljednji put da holivudsku legendu gledamo u kultnoj ulozi.

Kada mu se novinar zahvalio što je stvorio kultni lik, Ford je kroz suze odgovorio:

"Moram iskreno da vam kažem, to mi znači sve".

Na pitanje zašto su filmovi o Indijani Džonsu toliko popularni, slavni glumac je rekao:

"Zbog talenata scenarista, redatelja i glumaca koji su u njega unijeli svoja srca i duše. I zbog iskustva koje sam doživio snimajući ovih pet filmova".

On je iskoristio ovu priliku i da oda počast kolegama koji više nisu sa nama, Šonu Koneriju i Džonu Hartu, a koji su, prema njegovom mišljenju, dali veliki doprinos filmu.

"Najviše se divim dubini i suptilnosti emocija koje su oni unijeli u te filmove, kao i važnosti tih osjećanja. Želeo sam da publici sve izgleda stvarno i da vidi složenost tog iskustva sa nekim sa kim su proveli četrdeset godina", zaključio je Ford.

Podsjetimo, posljednji, peti nastavak kultnog filma “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, premijerno je prikazan na Filmskom festivalu u Kanu. Harison Ford je tada nekoliko puta tokom premijere jedva zadržao suze, a po završetku filma aplauz je trajao pet minuta.