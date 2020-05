Henri Kavil ponovo oblači plašt

Američki mediji prenijeli su vijest da su kompanija "Warner Bros" i glumac Henri Kavil započeli razgovore o tome da on ponovo bude Supermen.

Podsjećanja radi, Kavil je ovu ulogu tumačio u filmovima "Man of Steel" (2013), "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016), kao i u "Justice League" (2017), a prošle godine pojavile su se vijesti da je saradnja prekinuta i da je Kavil dobio otkaz. No, čini se da ti navodi nisu bili istiniti.

Britanski glumac izjavio je da još ima mnogo toga da pokaže kao omiljeni superheroj.

"Plašt je trenutno u ormaru i još je moj. Neću sjediti mirno u mraku dok se svašta dešava oko mene. Nisam odustao od te uloge. Ima još mnogo toga što mogu da dam Supermenu. Pred nama je još puno priča. Želim da prenesem još priča iz stripova, to mi je veoma važno. Supermen treba da doživi još pravednih trenutaka", ispričao je Kavil.

Zasad posljednja uloga u kojoj smo imali priliku da ga gledamo bila je u seriji "The Witcher", a prije toga u filmovima "Nomis" i "Mission: Impossible - Fallout".

Voljeli Kavila kao Supermena ili ne, već sama vijest da se u Holivudu ozbiljno razmišlja o snimanju novog filma o Supermenu dokaz je da pandemija virusa korona prolazi i da će se veliki filmovi ponovo snimati…

Biografija:

Supermen je na Zemlji imigrant koga su odgojili farmer i njegova žena u izmišljenom gradiću Smolvilu. Dobio je ime Klark Kent, a kada je odrastao preselio se u Metropolis i postao novinar. Njegova dvojica tvoraca Džeri Sigel i Džo Šuster bili su srednjoškolci kada im je ideja o liku Supermena prvi put pala na pamet.

Njihovi roditelji bili su jevrejski useljenici, a njihov lik personifikuje američki san - metaforu brojnih imigranata koji su tridesetih godina bježali iz Evrope kako bi mir i napredak pronašli u Americi. Sporadično je Supermenova popularnost znala da opadne. Njegova savršenost bila je ponekad previše za nesavršenu publiku, koja se okretala Spajdermenu ili Iksmenu, s čijim su manama mogli lakše da se poistovjete. Kako bi ga donekle uskladili s društvom, autori su pokušavali da ga sinhronizuju s političkim i socijalnim promjenama vremena. Tako je poželio da vrati američko državljanstvo kako bi protestovao protiv vlade koja ga je, mislio je, izdala. U drugoj je priči spasio radnika migranta od bijelih rasista. Kao i uvijek, borio se na "američki način".

Zanimljivosti o liku:

- Snažne vilice i širokih ramena, Henri Kavil podsjeća na pokojnog Kristofera Riva, koji je uspješno igrao Supermena u četiri filma od 1984. do 1987, koji su zaradili više od 400 miliona dolara.

- Kavil je morao da se izbori i s pritiskom da li jedan Britanac može da igra američkog heroja rođenog na Kriptonu i odgajanog u Kanzasu.

- Kavil je svjesno ignorisao ranije izvedbe Supermena i fokusirao se na strip kao glavni izvor, te je čak i napravio fajl posvećen ovom superheroju.