Hju Džekmen u novom filmu o Robinu Hudu

Hju Džekmen i Džodi Komer glumiće u nadolazećem filmu o Robinu Hudu, nazvanom The Death of Robin Hood, potvrdio je Variety.

Film će režirati Majkl Sarnoski, reditelj trilera Pig iz 2021. godine i nadolazećeg naučno-fantastičnog horora A Quiet Place: Day One, koji će imati premijeru u junu.

The Death of Robin Hood pratiće starijeg Robina Huda, koji se bori sa svojom prošlošću punom zločina i ubistava. Robin Hud u ovoj adaptaciji nije veseli odmetnik, već umorni samotnjak koji se nakon teške povrede nađe u rukama misteriozne žene.

Džekmena ćemo u međuvremenu gledati u superherojskom filmu Deadpool & Wolverine, koji dolazi u bioskope 26. jula. Komer, koju najbolje znamo po seriji Killing Eve i filmu The Last Duel, glumi u drami The Bikeriders, koja će početi sa prikazivanjem sljedećeg mjeseca, prenopsi b92.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.