Holivud gubi 20 milijardi dolara zbog korona virusa

Krajem januara vjerovalo se da će epidemija korona virusa u Kini "očerupati" svjetsku kinematografiju za milijardu dolara, dok su pre dvije nedjelje stručnjaci iz Holivuda procijenili da bi bolest filmadžijama iz džepa ipak mogla da izbije i do pet milijardi zelenih novčanica. Obje cifre danas djeluju smiješno sa posljednjim izvještajima koje prenosi "The Hollywood Reporter" - 20 milijardi dolara gubitka za filmsku industriju.

Oko 70.000 bioskopa zatvoreno je u Kini, Italija i Španija su u blokadi, a ostatak Evrope kao i SAD polako uvode mjere prevencije. Nakon što je američki predsjednik Donald Tramp objavio zabranu putovanje u Evropu i iz nje, Dizni je povukao "Mulan" i još neke svoje projekte koji je trebalo da ovog mjeseca započnu svoj bioskopski život na starom kontinentu.

Ekipa filma "Mulan" već je bila u Londonu kada je stigla vijest o otkazanim premijerama i konferencijama za štampu. S obzirom da je ovaj film, u koga je Dizni polagao velika očekivanja, ali i budžet, odložen i u Kini, i u Evropi, kompanija je izgubila milione u reklamama - uključujući i onu za Super Bol.

Uz to, Dizni je na pauzu stavio produkciju igranog filma "Mala sirena", kao i Marvelov "Šang-Či i Legenden 10 prstenova". A kada Dizni bilo koji od ovih blokbastera stavi na čekanje, svakog dana gubi između 300.000 i 350.000 dolara! Po filmu! U prevodu to znači da Dizni ostaje bez dva milona dolara nedjeljno zbog odlaganja projekata. Milijarde se tim tempom lako nagomilavaju.

Film "Tiho mjesto 2" ("A Quiet Place 2") odložen je samo osam dana prije svoje premijere, a procijenjuje se da se Paramount tako oprostio od oko 30 miliona dolara. Još je gore prošao MGM - kada je prikazivanje novog filma o Džejmsu Bondu, "Nema vremena za umiranje" ("No Time to Die") pomjereno za novembar, ostali su bez 50 miliona dolara.

Premijera 9. dijela filma "Paklene ulice" ("Fast and Furious") odložena je za skoro godinu dana, tako da će se on umjesto ovog maja gledati narednog aprila, dok su je snimanje obustavljeno za bioskopske zicere poput "Betmena" Mata Rivsa ili "Nemoguće misije 7" sa Tomom Kruzom u glavnoj ulozi. Netflix nije htio da rizikuje, pa je prekinuo snimanje svih svojih serija i filmova koji zahtijevaju rad na terenu i u SAD-u, i u Kanadi do daljnjeg.

Ukoliko se epidemija COVID-19 virusa nastavi i tokom aprila, a smiri se tek krajem maja, procjene su da će Holivud izgubiti oko 10 milijardi dolara, a bioskopi širom svijeta oko 17 milijardi. Ukoliko se prijetnja produži, posljedice koje će ostaviti na filmsku industriju mogle bi se osjećati i narednih godina.

U svakom slučaju, baš kao i toliki drugi segmenti civilizacije, sedma umjetnost se suočava sa najozbiljnijom krizom u svojoj oko 150 godina dugoj istoriji.