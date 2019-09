Holivud spremio savršenu filmsku jesen

Svijet sedme umjetnosti nije mirovao tokom ljeta, pa su tako već sada najavljena nova ostvarenja koja će publiku zabavljati tokom jesenjih dana u bioskopima širom svijeta. Neki od ovih filmova omiljene velikane Holivuda stavljaju u situacije u kojima nisu bili do sada.

Pojedina ostvarenja se vraćaju s novim nastavcima, a najavljeni su i filmovi koji će prenijeti na filmsko platno tajne života ličnosti koje su obilježile jednu eru pop-kulture. Donosimo vam najavu ostvarenja koja će vladati kino-dvoranama tokom jeseni i zime.

"Ad Astra"

Obožavaoci holivudskog velikana Breda Pita prvi put će gledati svog junaka u svemiru. Ostvarenje "Ad Astra" će ove sezone biti najskuplji naučnofantastični film. Režiju potpisuje Džejms Grej, a pored Breda Pita u filmu glumi i legendarni Tomi Li Džons. Dvadeset godina nakon što je njegov otac otišao na put bez povratka, na planetu Neptun, kako bi pronašao znakove vanzemaljske inteligencije, Roj Mekbridž (Bred Pit), inženjer vojnog korpusa, putuje kroz Sunčev sistem kako bi ga pronašao i shvatio zašto njegova misija nije uspjela. Svjetska premijera ovog ostvarenja se očekuje 18. septembra.

"Ratovi zvijezda: Uspon Skajvokera"

Novi film iz legendarne sage ponovo će biti pred publikom u kino-dvoranama 19. decembra. Prije nekoliko dana predstavljen je trejler koji otkriva mogućnost jedne od glavnih glumica - Rej, da pređe na "tamnu stranu".

I dok se trejler fokusira na neke snimke iz prethodnih filmova "Ratova zvijezda", u njemu su prikazane i neke nikada ranije viđene scene. Jedna od tih scena prikazuje kako se Rej bori protiv Kajla Rena, glavnog antagoniste filma, na brodu. Interesantno je da se J.J. Abrams vratio u rediteljsku stolicu kako bi nastavio projekat na kojem je stao na filmu "Ratovi zvijezda: Sila se budi". Interesantno je i to da predstojeći film prati "Ratove zvijezda: Posljednji Džedaj".

"Frozen 2"

Film koji je 2013. godine prikazao jaku vezu prijateljstva i koji je otopio srca publike širom svijeta, vraća se na veliko platno 22. novembra. Ovaj film je sa svojim prvim dijelom bio najgledaniji animirani film, kao i animirano ostvarenje s najvećom zaradom na blagajnama. Idina Menzel, Kristen Bel, Džnatan Grof i Džoš Gad tumače glavne uloge, vraćajući se nakon trijumfalne nagrade "Oscar" za najbolju originalnu pjesmu u animiranom filmu "Let It Go". Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez ponovo su napisali muziku, a Piter del Veko je producent. Očekivanja su velika za novi film - prethodni tizer postao je najgledaniji animirani filmski trejler svih vremena sa 116,4 miliona pregleda u prva 24 časa od emitovanja. Film u kina stiže 20. novembra.

"Divan dan u komšiluku"

Drugi po redu divni čovjek u Americi - Tom Henks, u najavljenom ostvarenju tumači prvog divnog lika - Freda Rodžersa. Novi film će donijeti priču o voljenom televizijskom prezenteru dječjih emisija. Film je nastao po zapisima novinara Lojda Fogela, koji je ubijedio Rodžersa 1998. godine da prenese priče iz svog života na filmsko platno. Film će pred publikom biti prikazan širom svijeta 6. decembra.

"Divan dan u komšiluku" je bografska drama za koju režiju potpisuje Merijel Heler, a scenario su napisali Mika Ficerman Blu i Noa Harpster. Osim Toma Henksa, u filmu se još pojavljuju i Metju Rajs, Suzan Keleči-Vatson i Kris Kuper.