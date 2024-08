Holivudska zvijezda Meg Rajan na SFF-u: Čast mi je biti ovdje s vama

SARAJEVO - Holivudska zvijezda Meg Rajan u Bosanskom kulturnom centru (BKC) održala je masterclass u sklopu ovogodišnjeg Sarajevo film festivala (SFF), poručivši da se gluma uvijek i stalno uči od raznih ljudi u svijetu filma.

Poznata američka glumica predstavila se u programu Masterclass kojim je moderirao bh. reditelj Danis Tanović.

"Drago mi je da sam ovdje, počastvovana sam što prisustvujem, zaista mi je čast biti ovdje s vama", rekla je glumica na početku programa.

Potom je, kako prenosi agencija Anadolija, ispričala kako je ustvari počela da se bavi glumom i kako je postala glumica.

"Bila sam ustvari studentica novinarstva i naravno trebalo je platiti troškove tokom univerziteta i eto onda sam nekako počela svoj glumački život. Ja sam ustvari glumica bez formalnog glumačkog obrazovanja i učila sam polako i usput", kazala je Ryan, napominjući da se gluma uvijek i stalno uči.

Istakla je kako je i sama iznenađena da je postala glumica, jer u djetinjstvu nije pokazivala preveliki talenat na sceni.

"Iznenađena sam da sam glumica pošto, dok sam učestvovala na svečanosti u osnovnoj školi zbunila sam se na bini, ali kasnije sam imala taj um početnika, da trebate uvijek učiti i koji mi je pomogao, jer kao glumac, vi ne vidite tu neku veću sliku. To su ustvari osjećaji dok glumite i uvijek učite neke stvari do drugih glumaca i režisera. Svaka uloga je drugačija, neke prihvatite, neke ne, o nekim mnogo istražujete", kazala je poznata glumica.

Potom je govorila o značaju veze između glumaca i režisera, koji zajedno rade na filmu.

"Mora postojati tu neki roditeljski odnos između glumca i režisera. Svaki dio koji glumite je nekako i dio vas samih", rekla je Rajanova.

Dodala je da je tokom karijere odbila da glumi u nekim filmovima jer je, kako je kazala, željela da "pravi ljudi" glume u tim ostvarenjima.

"Nekada jednostavno film izabere tebe ako si otvoren za rad na tome. Zapitam se jednostavno da li je to karakter koji mogu uraditi, ali i ko je režiser filma", kazala glumica.

Govorila je o mnogim filmovima u kojima je glumila, ali i o svom filmskom ostvarenju "What Happens Later", koji će biti prikazan na ovogodišnjem 30. Sarajevo film festivalu.

Rajnova je posebno popularna po svojim ulogama u romantičnim komedijama, a za film "What Happens Later" napisala je scenario, te u ovom filmskom ostvarenju glumi zajedno s Davidom Duhovnijem.

U znak priznanja za izvanredan doprinos filmskoj umjetnosti, američka glumica će dobiti priznanje Počasno Srce Sarajeva na 30. SFF-u.

