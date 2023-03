Hounsou: Borim se da zaradim koji dolar

Glumac Djimon Hounsou nedavno je "The Guardian" rekao da još uvijek smatra da je nedovoljno plaćen kada je riječ o ulogama u Holivudu.

Iako glumačka karijera Djimona Hounsoua traje 33 godine i uključuje dvije nominacije za Oskara i to za filmove "In America" i "Blood Diamond", filmove poput "Furious 7" i "Shazam!" te saradnje sa Stivenom Spilbergom na filmu "Amistad" i Ridlijem Skotom na filmu "Gladiator", on tvrdi da ga ne cijene dovoljno.

"Još uvijek se borim da zaradim koji dolar. Došao sam u posao s nekim ljudima koji su apsolutno dobrostojeći, a imaju vrlo malo mojih pohvala. Tako da se osjećam prevarenim, užasno prevarenim, u smislu finansija i u smislu opterećenja”, rekao je Hounsou.

Hounsou je rekao da ga je Holivud zanemarivao od početka, počevši od njegove revolucionarne uloge buntovnog roba u Spilbergovom "Amistadu". Uprkos tom priznanju, njegov kolega Entoni Hopkins bio je taj koji je dobio jedinu nominaciju za Oskara.

Za film "Blood Diamond" iz 2016. godine, Akademija filmske umjetnosti je nominovala Hounsoua za sporednog glumca, a njegovog kolegu Leonarda DiKaprija za glavnog glumca, uprkos tome što se film jednako fokusirao na Hounsouov lik.

Inače Hounsou se ubrzo vraća u kina kao čarobnjak u akcijskom i avanturističkom filmu "Shazam! Fury of the Gods", Glumiće sporednu ulogu koja je znatno proširena u ovom nastavku u poređenju s istom ulogom u prvom dijelu filma "Shazam!".